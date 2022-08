Un homme coupable du meurtre d’une femme, d’un fils et d’un voisin le jour de Noël

PONTIAC, Illinois (AP) – Un jury du centre de l’Illinois a reconnu mardi un homme coupable d’avoir tué sa femme, son fils et son voisin le jour de Noël 2019.

Le jury du comté de Livingston a reconnu Clifford Brewer, 55 ans, de Cullom, coupable de meurtre dans les trois meurtres. rendre les verdicts quelques heures après avoir reçu l’affaire.

Brewer a déclaré à la police qu’il s’était réveillé pour retrouver sa femme, Shirley Brewer, 48 ans; son fils, Christian Brewer, 27 ans; et son voisin, Norman Walker, 51 ans, mort chez lui. Ils ont tous été retrouvés avec des blessures par balle à la tête.

Les procureurs ont décrit la détérioration de la relation de Brewer avec sa femme et son désir de divorcer.

Walker a été invité à la maison par Shirley Brewer, et les deux ont bu et joué de la musique forte dans une chambre à l’étage, selon des documents judiciaires. Clifford Brewer a déclaré à la police qu’il s’était endormi et quelques heures plus tard, avait découvert les corps et une arme à feu près du corps de sa femme.

Les procureurs ont déclaré que la machine à laver des brasseurs fonctionnait lorsque les agents sont arrivés sur les lieux et qu’elle était réglée pour être désinfectée à très haute température. Un imperméable, un chapeau, une couverture et une paire de pantoufles ont ensuite été retirés de la machine à laver.

La défense a soutenu que Shirley Brewer était responsable de la mort de son fils et de Norman Walker avant qu’une lutte entre elle et Clifford n’entraîne sa mort.

Brewer pourrait être condamné à la prison à vie. La condamnation est prévue pour le 5 octobre.

Cullum se trouve à environ 145 kilomètres au sud-ouest de Chicago.

The Associated Press