Un homme convoqué pour avoir conduit un « faux passager » en mettant un masque sur l’appui-tête aux États-Unis

Le respect des règles de circulation pendant la conduite est de la plus haute importance non seulement pour une circulation fluide des véhicules sur la route, mais aussi pour éviter les accidents. Mais un homme de Long Island, aux États-Unis, a été vu en train de bafouer les règles avec une tournure hilarante. Il semblait avoir utilisé 90% de son cerveau en défiant les yeux perçants des policiers avec un masque dramatique pour utiliser la voie de covoiturage. Justin Kunis, 20 ans, a reçu une convocation pour avoir prétendument conduit dans la voie réservée aux VOM de Long Island Expressway avec un faux passager mercredi soir. Il a attaché un masque blanc sur l’appui-tête du siège passager avant dans le but de faire une impression d’un passager assis à côté de lui.

Sentant un truc, un agent de la patrouille routière du comté de Suffolk a attrapé l’installation suspecte près de la sortie 52 à Commack et a arrêté Kunis vers 19h15, selon un rapport du New York Post. Le rapport a ajouté que Justin avait reçu une assignation pour violation d’occupation VMO.

Les voies réservées aux VOM ou aux covoiturages sur l’autoroute sont réservées aux véhicules de deux passagers ou plus ou aux bus de 15 heures à 20 heures, selon le rapport.

L’année dernière, un homme de Bengaluru sur le scooter a été condamné à une amende pour avoir enfreint 77 règles de circulation, a rapporté l’agence de presse ANI.

L’homme a reçu un challan de deux mètres de Rs 42 000 pour plusieurs infractions au code de la route. La police a mis son scooter en fourrière et a été invitée à payer l’amende. Cependant, l’homme qui aurait acheté le scooter, un scooter d’occasion à Rs 20 000, a décidé de ne pas payer l’amende. Comme l’amende représentait plus du double de la valeur du scooter, il a décidé de confisquer le véhicule au lieu de payer.

Alors qu’en janvier de l’année dernière, un cas similaire s’est produit où un propriétaire de Porsche a dû payer une amende considérable de Rs 27,68 lakh pour récupérer sa voiture mise en fourrière. Le véhicule a été condamné à une amende pour manque de documents valides.

