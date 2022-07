Un homme continue son appel au travail après avoir trébuché près de la piscine, Internet le traite de “vrai professionnel”

Le travail à domicile vous évite l’agitation des voyages et vous donne également la liberté de travailler depuis votre lieu de confort. Même si cela ne réduit pas le travail que vous devez accomplir ou les délais que vous devez respecter, les gens sont susceptibles d’être décontractés au télétravail. Cependant, un homme était tellement dévoué à son travail que malgré une chute dans la piscine, il a continué son appel. Des images hilarantes de l’incident, initialement partagées sur TikTok, sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, il a été partagé par un compte nommé conwayshow.

Regardez la vidéo ici :

La vidéo s’ouvre sur un homme tenant le téléphone contre son oreille d’une main tandis que son autre main est dans la poche de son short. Il parle en marchant au bord de la piscine. Soudain, il perd l’équilibre et tombe presque dans la piscine. Il sort rapidement sa main de la poche, obtient le soutien et se sauve tout en quelque chose de semblable à une roue de charrette. On peut clairement entendre une forte éclaboussure d’eau dans la vidéo.

En une fraction de seconde, il retrouve son sang-froid et s’assoit au bord de la piscine. Ce qui a choqué les internautes, c’est qu’il continue son appel de travail. Le texte à côté du clip disait: “Mon père s’est glissé dans la piscine lors d’une conférence téléphonique et a continué à parler.”

Les utilisateurs des médias sociaux adorent sa “récupération en douceur” et sont également heureux qu’il soit indemne.

“Quel dévouement au travail”, a commenté un utilisateur, tandis qu’un autre dit, “Comme un patron, belle sauvegarde.” « Vrai professionnel », a écrit un troisième.

Quels sont vos commentaires sur le dévouement de l’homme à son travail?

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.