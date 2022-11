Un homme construit un énorme Shiva Linga avec des équipements de gym à Gwalior, des photos apparaissent en ligne

Cette méthode unique de création d’un Shiva Linga vous laissera surpris. Une photo virale montre comment un instructeur de gym a réussi à construire un énorme Shiva Linga avec du matériel de gym. Colors Of Bharat, une page qui met en valeur la beauté et le talent de l’Inde, a partagé la photo sur Twitter, et le Shiva Linga fait d’équipement de gym aurait été créé par un propriétaire de gym Gwalior.

Sur la photo, on voit un homme adorer le Shiva Linga qui a été créé à l’aide de plaques de poids, d’haltères et de cordes. Il est également orné de guirlandes et de fleurs fraîches. On peut également remarquer une diya éclairée à l’avant. L’instructeur de gym a utilisé sa créativité au maximum car il n’a pas manqué une place. Il a même utilisé trois haltères roses comme Tripuṇḍra, c’est-à-dire trois lignes horizontales sur le front. Avec la photo, la légende disait : « Un propriétaire de salle de sport de Gwalior recrée un Shivling à l’aide d’un équipement de gym ».

Jetez un oeil au post ci-dessous:

Un propriétaire de salle de sport de Gwalior recrée un Shivling à l’aide d’équipements de gym pic.twitter.com/0KvEeO9Nvw — Couleurs de Bharat (@ColoursOfBharat) 7 novembre 2022

L’ancienne photo a refait surface en ligne et a reçu plus de 1 798 likes. La créativité du propriétaire de la salle de sport a séduit les internautes. L’un des utilisateurs a écrit: “C’est un schlong impressionnant”. Un autre utilisateur a écrit : « Il s’est plongé dans la Bhakti. C’est ce que signifie Bhakti ». En dehors de cela, plusieurs autres utilisateurs ont commenté avec des emoji mains jointes et des emoji applaudissements. Jetez un œil à quelques tweets d’utilisateurs de médias sociaux ci-dessous.

Il s’est immergé dans la Bhakti. C’est ce que signifie Bhakti. – Amit (@AmitJainz) 10 novembre 2022

C’est un schlong impressionnant. — L’identité du bâillement (@TheYawnIdentity) 7 novembre 2022

Gymnase absolu, kolhapur pic.twitter.com/fNdUN3u19X — Harish Ghorpade (@iamharish09) 7 novembre 2022

🙏🙏🙏 – Nikhilesh Kumar (@Nikhilesh412) 7 novembre 2022

Ce n’est pas la première fois qu’une photo unique comme celle-ci devient virale. Auparavant, sur la plage de Puri à Odisha, le célèbre artiste de sable Sudarsan Pattnaik a sculpté une statue du Seigneur Shiva en sable incrustée de 23 436 perles de rudraksha. Il a construit l’installation de neuf pieds de haut et de 18 pieds de large avec la déclaration “nous prions pour la paix” au milieu de l’escalade de la situation de guerre en Ukraine. En plus de la magnifique image, Pattnaik a déclaré qu’il avait fallu 12 tonnes de sable pour terminer la sculpture en six heures. Il a ajouté qu’il avait utilisé pour la première fois 23 436 Rudrakshya installés sur l’art du sable de Lord Shiva.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici