Un homme conduit un véhicule volé de BC Ambulance sur l’île de Vancouver avant de se faire prendre

L’équipe d’intervention d’urgence de la GRC, des chiens policiers et un hélicoptère ont convergé vers Port Alberni vendredi après-midi (22 juillet) après qu’un homme qui a volé un véhicule de soutien du BC Ambulance Service sur la côte ouest a été repéré dans la ville centrale de l’île.

Le véhicule de soutien – pas une ambulance – a été volé à Ucluelet vers 13 h 45 ce jour-là, Port Alberni GRC Const. dit Richard Johns. L’équipe d’intervention d’urgence et l’hélicoptère ont été appelés après que la GRC d’Ucluelet est entrée en contact avec l’homme et a déterminé qu’il était potentiellement armé d’une arbalète et d’un fusil de chasse.

La police a reçu un rapport d’un propriétaire près de Airport Road, à l’ouest de Port Alberni, selon lequel l’homme et le véhicule BCAS se trouvaient sur sa propriété; toutes les unités disponibles de la GRC de Port Alberni se sont jointes à la poursuite.

“Les membres ont pu engager le véhicule à Port Alberni ainsi qu’à Ucluelet”, a déclaré Johns. Un membre de la GRC a repéré le véhicule volé sur Coleman Road et a tenté de l’arrêter, mais l’homme « a décollé à grande vitesse », selon Johns. Parce que la GRC a pu suivre le GPS du véhicule, elle n’a pas poursuivi.

À 16 heures, le véhicule a été récupéré et les agents ont trouvé l’homme à proximité. “Il a été arrêté sans problème”, a déclaré Johns.

Ucluelet était plein de touristes du 22 au 24 juillet pour la célébration annuelle des Ukee Days au parc des expositions.

“Nous avons reçu beaucoup de rapports du public”, a déclaré Johns. “Les gens s’inquiétaient beaucoup d’un véhicule BCAS qui fonctionnait d’une manière étrange” et du fait que la personne au volant ne ressemblait pas à un ambulancier, a-t-il déclaré.

“Nous avons apprécié les rapports du public, ainsi que la réponse de l’équipe d’intervention d’urgence, des services cynophiles de la GRC et de l’aide aérienne.”

Un homme est en garde à vue et attendait une audience de mise en liberté sous caution lundi, a-t-il ajouté.

