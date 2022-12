Un homme conduit un camion renversé de conception unique, une vidéo virale étonne Internet

De nombreux passionnés de voitures du monde entier aiment afficher leurs voitures sur les réseaux sociaux. Alors que certains sont fiers de posséder des véhicules d’époque, d’autres exhibent fièrement leurs voitures de sport, faisant tourner les têtes à chaque fois qu’ils les emmènent faire un tour. Cependant, avez-vous déjà quelqu’un qui passe sa journée dans un véhicule à quatre roues conçu pour avoir une apparence à l’envers ? Récemment, une vidéo d’un homme circulant dans la ville dans un camion unique en son genre est devenue virale sur les réseaux sociaux.

La vidéo s’ouvre sur un homme prenant un virage à gauche à partir d’un carrefour à quatre routes dans un camion, qui semblait s’être renversé. Le véhicule a de vrais pneus sur le dessus – deux à l’avant et deux à l’arrière. Il a même des poignées de porte et des fenêtres, ainsi qu’un capot, tous conçus de manière à donner l’impression que l’homme conduisait un camion à l’envers. Le tableau de bord avant et l’arrière de la voiture sont également retournés. Ses phares sont sous la plaque d’immatriculation à l’avant, et le nom de l’entreprise est également inversé, avec la plaque d’immatriculation au-dessus.

Depuis sa publication, le 27 décembre, la séquence de 7 secondes a amassé plus de 29 lakh vues. Le tweet lui-même a plus de 72 lakh vues et plus de 1,58 lakh aime. Peu de temps après la diffusion de la vidéo sur Twitter, les utilisateurs en ont longuement discuté dans la section des commentaires du tweet. Certains ont dit que la voiture avait été conçue de cette façon juste pour offenser les autres sur la route tandis que d’autres ont soutenu qu’une personne pouvait concevoir sa voiture comme elle l’entendait. Et une autre section d’utilisateurs a trouvé l’idée incroyable.

Un utilisateur a commenté: «Devrait avoir le thème idiot de SpongeBob avec. Ou ce ne sera jamais un clip complet.

Un autre a écrit en plaisantant: “Moi essayant de rentrer chez moi après un accident parce que je n’ai pas les moyens d’acheter la dépanneuse.”

