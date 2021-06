Un homme conduit un camion dans une course en Arizona, blessant au moins 6 cyclistes

Un conducteur d’une camionnette a percuté des cyclistes lors d’une course sur route communautaire en Arizona samedi matin, blessant grièvement au moins six personnes avant d’être poursuivi par la police et abattu devant une quincaillerie voisine, ont annoncé les autorités.

Vers 7 h 25, un homme de 35 ans a conduit un Ford F-150 dans plusieurs cyclistes lors de l’événement « Bike the Bluff » de la ville, selon Kristine Sleighter, porte-parole du service de police de Show Low.

L’homme a pris la fuite alors que les agents poursuivaient le véhicule. Des agents se sont engagés avec lui derrière une quincaillerie Ace et lui ont tiré dessus, a déclaré Sleighter.

Des casques, des chaussures et des vélos froissés et cassés ont été éparpillés dans la rue après l’accident, et un pneu a été coincé dans la calandre du camion, qui a subi des dommages sur le dessus et les côtés et un trou de balle dans une fenêtre.

« Nous ne connaissons pas la motivation », a déclaré la porte-parole de la ville, Grace Payne.

Le personnel du district médical et d’incendie de Timber Mesa a transporté six victimes au centre médical régional de Summit Healthcare. Quatre personnes étaient dans un état critique, tandis que deux autres étaient dans un état critique mais stable, a déclaré Sleighter.

Le suspect était dans un état critique mais stable, a déclaré Sleighter.

Le département de police de Show Low, le département du shérif du comté de Navajo et le département de la sécurité publique de l’Arizona enquêtent sur l’incident. L’équipe de tir du DPS mène également une enquête sur une fusillade, a déclaré Sleighter.

Show Low est une ville du comté de Navajo, dans le centre-est de l’Arizona. La population est d’environ 11 000, selon le US Census Bureau.

