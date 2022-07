Un homme condamné pour des accusations moins graves dans le meurtre d’un joueur de la NBA

MEMPHIS, Tennessee (AP) – Un homme du Tennessee purgeant une peine de prison à vie après sa condamnation pour meurtre au premier degré dans le meurtre de l’ancien joueur de la NBA Lorenzen Wright a été condamné vendredi pour des accusations moins graves de complot et de tentative de meurtre dans l’affaire de 12 ans .

Le juge du comté de Shelby, Lee Coffee, a condamné Billy Ray Turner à 25 ans de prison pour l’accusation de complot et l’accusation de tentative de meurtre. Turner a été condamné le 21 mars dans la fusillade mortelle de Wright, un centre de 6 pieds 11 pouces qui a joué 13 saisons en NBA avant de prendre sa retraite après la saison 2008-2009.

Coffee a condamné Turner, 51 ans, à la prison à vie le jour de sa condamnation. Turner purgeait déjà une peine de 16 ans pour possession d’une arme en tant que criminel condamné. Turner a été retrouvé avec deux armes à feu lorsqu’il a été arrêté en 2017 dans le meurtre de Wright et il a plaidé coupable en 2019.

Le juge a décidé que les peines de 25 ans seraient exécutées simultanément ou en même temps. Ajouté à la peine de 16 ans pour l’accusation d’arme à feu, Turner a essentiellement été condamné à la perpétuité plus 41 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle, a déclaré Coffee.

Le meurtre est l’un des cas de meurtre les plus médiatisés de l’histoire de Memphis. Le corps en décomposition de Wright a été retrouvé criblé de blessures par balle dans un champ marécageux à l’est de Memphis le 28 juillet 2010. Le père de six enfants, âgé de 34 ans, avait disparu pendant des jours avant que son corps ne soit découvert.

Au cours du procès de Turner, les procureurs ont déclaré que l’ex-femme de Wright, Sherra Wright, avait orchestré un plan pour tuer son ex-mari et avait recruté Turner et son cousin, Jimmie Martin, pour l’aider.

Turner et Sherra Wright ont été inculpés en décembre 2017, plus de sept ans après le meurtre. Sherra Wright a enregistré un plaidoyer de culpabilité surprise pour facilitation de meurtre en juillet 2019 et a été condamnée à 30 ans de prison.

Turner est un paysagiste qui connaissait Sherra Wright de l’église et, selon les procureurs, avait une relation amoureuse secrète avec elle.

Au moment du meurtre de Wright, Martin faisait face à des accusations d’avoir tué sa petite amie et il a déclaré que son cousin avait aidé à payer une partie de ses frais juridiques. Martin a été reconnu coupable et purge actuellement une peine de prison dans cette affaire.

Martin a reçu l’immunité de poursuites dans l’affaire Wright. Il a témoigné qu’il était allé avec Turner pour tuer Wright à Atlanta lors d’une tentative de meurtre ratée. Martin a également témoigné qu’il était allé avec Turner dans un lac du Mississippi pour jeter l’arme utilisée dans le meurtre.

Originaire de Memphis, Lorenzen Wright a joué au basketball universitaire à l’Université de Memphis et a passé du temps avec les Memphis Grizzlies de la NBA. À la fin du procès, Coffee a qualifié Wright de “fils sacré” de Memphis.

Lors de l’audience de vendredi, le juge a cité les condamnations antérieures de Turner pour enlèvement, arme à feu et trafic de drogue alors qu’il ajoutait des années à la peine d’emprisonnement à perpétuité.

“C’est un délinquant dangereux”, a déclaré Coffee. “Il n’a pas hésité à commettre ce crime.”

