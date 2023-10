L’homme de Floride frappe à nouveau… et s’en sort en gros !

L’historien noir Marvin Dunn, son fils et quatre autres hommes noirs ont été victimes d’un crime de haine sur les lieux mêmes où nos ancêtres ont été tués par des mains blanches lors du massacre de Rosewood le 1er janvier 1923. Selon MSNen septembre 2022, Dunn et les cinq autres inspectaient la propriété de l’homme de Rosewood, en Floride, avec l’intention d’ériger un mémorial pour les hommes, les femmes et les enfants qui ont été tués après qu’une femme blanche nommée Fannie Taylor ait accusé un homme noir nommé Jesse Hunter de l’agresser.

Ils ne savaient pas que quelques instants après le début de leur excursion, ils seraient abordés par un violent Caucasien de 61 ans nommé David Allen Emanuel, avec une soif de sang similaire. Emanuel s’est arrêté sur Dunn et son groupe en les traitant de « putains de n*****s » et en exigeant qu’ils partent. Lorsque les hommes ont dit à Emanuel où il pouvait aller et comment s’y rendre, il a fait tourner le bloc et a chargé sur eux à toute vitesse dans sa camionnette, presque en heurtant le fils de Dunn.

Un jury a reconnu Emanuel coupable de six chefs d’accusation de crimes haineux, et une personne rationnelle pourrait raisonnablement supposer qu’une telle condamnation s’accompagnerait d’une longue peine de prison. Cependant, nous sommes en Floride.

Le juge Allen Winsor, un magistrat fédéral, a condamné Emanuel à une peine dérisoire de 12 mois et un jour.

« Je vois qu’il a apporté beaucoup de valeur à la communauté », a déclaré Winsor. « Je ne pense pas qu’il va refaire quelque chose comme ça… mais il y a un besoin de dissuasion générale, et il est clair qu’il l’a fait à cause de sa race. »

Ce n’est qu’en f**ka** de Floride que tuer des « putains de n*****s » peut être considéré comme un service communautaire.

Pour sa part, Dunn a écrit une lettre en empruntant la voie qui divise généralement la communauté noire lorsque nos membres sont attaqués, mutilés ou tués… la grande route.

« Pour moi, ma foi exige le pardon, et je le dois donc », peut-on lire dans la lettre. « [Race] est l’épine dans notre côté collectif, le rocher inébranlable sur notre chemin commun. Pour que l’Amérique devienne entière, les épines et les rochers doivent être enlevés. Les victimes dans cette affaire espèrent que, dans notre appel à la miséricorde pour M. Emanuel et sa famille, nous franchirons une étape importante vers l’objectif consistant à éliminer ces obstacles à la guérison.

Dunn poursuivrait en disant qu’il était « soulagé que tout soit fini, et je pense que c’est juste ».

Ce que vous dites? Trouvez-vous cette phrase « juste » ?