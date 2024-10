Un homme condamné pour abus sexuels sur des enfants pourrait obtenir une libération conditionnelle pour personnes âgées, selon le procureur du comté de Sacramento

Un juge de la Cour supérieure de Sacramento a condamné un homme à 71 ans de prison à vie pour avoir abusé sexuellement de cinq enfants, y compris certains abus découlant d’une garderie à domicile appartenant à ses parents.

Les procureurs ont déclaré que l’homme reconnu coupable d’abus sexuels sur des enfants survenus pendant près de trois décennies serait éligible dans 18 ans.

Le juge David Bonilla a condamné vendredi Jerry Don Egy, 47 ans, Bureau du procureur du comté de Sacramento annoncé lundi dans un communiqué. Egy reste détenu à la prison du comté de Sacramento en attendant son transfert dans une prison. Il est en détention depuis son arrestation en juin 2022.

Le 20 septembre, Egy n’a pas contesté trois chefs d’accusation d’acte obscène forcé sur un enfant, ainsi que deux chefs d’accusation d’acte obscène sur un enfant et de copulation orale forcée, selon le bureau du procureur de district.

Le procureur a déclaré qu’Egy avait abusé sexuellement de cinq enfants, âgés de 8 à 11 ans. Lorsqu’il a été arrêté il y a deux ans, les procureurs ont allégué dans une plainte pénale déposée qu’Egy avait abusé sexuellement de trois filles. Deux autres victimes ont été découvertes par la suite.

Certains des abus étaient associés aux liens d'Egy avec un garderie à domicile détenue et exploitée par ses parents, qui n'étaient pas accusés d'être complices des crimes présumés, ont déclaré les responsables du shérif au moment de son arrestation. Le bureau du shérif n'a pas fourni le nom de la garderie.

Une fille a été agressée sexuellement alors qu’elle était âgée de 8 à 11 ans entre le 17 février 2016 et le 16 février 2020, selon la plainte pénale.

Les procureurs ont déclaré lundi qu’il y avait deux victimes âgées de 8 à 11 ans, et Egy avait abusé sexuellement de l’une de ces victimes à plusieurs reprises pendant plusieurs années et lui avait dit de n’en parler à personne. Les mauvais traitements infligés à l’autre enfant consistaient notamment à maintenir la jeune fille au sol et à la forcer à regarder des vidéos pornographiques, selon le bureau du procureur.

La plainte pénale alléguait qu’Egy avait commis des abus sexuels répétés sur des enfants sur des victimes à plusieurs reprises entre le 20 octobre 1995 et le 16 novembre 2018.

Alors qu’il avait 19 ou 20 ans, Egy a abusé sexuellement de deux enfants de 13 ans, ont indiqué les procureurs dans un communiqué de presse publié lundi. Ils ont également déclaré qu’Egy, alors qu’il avait la quarantaine, avait abusé sexuellement de force d’une adolescente après lui avoir donné de la méthamphétamine.

En vertu de la loi californienne, Egy deviendra éligible à une libération anticipée lors d’une audience de libération conditionnelle pour personnes âgées après avoir purgé 20 ans de sa peine de 71 ans de prison à vie, selon le bureau du procureur de district. Avec un crédit pour le temps déjà purgé en détention, les procureurs ont déclaré qu’Egy deviendrait éligible à la libération conditionnelle dans 18 ans.

Selon la condamnation et la peine de prison d’une personne, un détenu peut être éligible à une libération conditionnelle pour personnes âgées après avoir été incarcéré pendant au moins 20 ans et avoir atteint l’âge de 50 ans, ou après avoir été incarcéré pendant au moins 25 ans et avoir atteint l’âge de 60 ans, selon le Département des services correctionnels et de réadaptation de Californie. Les délinquants condamnés à mort ou à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle ne sont pas éligibles à la libération conditionnelle pour personnes âgées.