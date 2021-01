COLLEGE PARK, Maryland (AP) – Le dernier détenu fédéral menacé d’exécution avant que le président Donald Trump ne quitte ses fonctions a été condamné à mort pour le meurtre de trois femmes dans un refuge faunique du Maryland, un crime qui a conduit à une peine d’emprisonnement à perpétuité pour l’homme qui a tiré les coups mortels.

Dustin Higgs, 48 ​​ans, qui doit être exécuté vendredi à la prison fédérale de Terre Haute, dans l’Indiana, affirme que personne n’affirme qu’il a appuyé sur la gâchette. Ses avocats ont soutenu qu’il était «arbitraire et inéquitable» d’exécuter Higgs tandis que Willis Haynes, l’homme qui avait tué les femmes par balle en 1996, avait échappé à la peine de mort.

Le juge fédéral qui a présidé le procès de Higgs il y a deux décennies dit qu’il «mérite peu de compassion».

« Il a bénéficié d’un procès équitable et a été reconnu coupable et condamné à mort par un jury unanime pour un crime méprisable », a écrit le juge de district américain Peter Messitte dans une décision du 29 décembre.

Les avocats de la défense ont obtenu des sursis temporaires cette semaine pour Higgs et un autre détenu, Corey Johnson, après avoir fait valoir que leurs récentes infections au COVID-19 les exposaient à un risque accru de souffrances inutiles lors des injections mortelles. Mais des tribunaux supérieurs ont annulé ces décisions, permettant aux exécutions de se poursuivre, et Johnson a été exécuté jeudi soir.

Shawn Nolan, l’un des avocats de Higgs, voit un programme politique clair dans la série sans précédent d’exécutions fédérales à la fin de la présidence de Trump. Higgs devrait être exécuté cinq jours avant l’investiture du président élu Joe Biden. Un porte-parole de Biden a déclaré que le démocrate était contre la peine de mort et s’efforcerait de mettre fin à son utilisation.

« Au milieu de la pandémie et de tout ce qui se passe actuellement dans le pays, il semble insensé d’aller de l’avant avec ces exécutions », a déclaré récemment Nolan. « Et en particulier pour Dustin, qui n’a tiré sur personne. Il n’a pas fait. t tuer personne.

La pétition de Higgs du 19 décembre pour obtenir la clémence dit qu’il a été un prisonnier modèle et un père dévoué à un fils né peu de temps après son arrestation. Higgs a eu une enfance traumatisante et a perdu sa mère d’un cancer à l’âge de 10 ans, indique la pétition.

« L’éducation difficile de M. Higgs n’a pas été présentée de manière significative au jury lors du procès », ont écrit ses avocats.

En octobre 2000, un jury fédéral du Maryland a déclaré Higgs coupable de meurtre au premier degré et d’enlèvement dans le cadre du meurtre de Tamika Black, 19 ans; Mishann Chinn. 23; et Tanji Jackson, 21 ans. Sa condamnation à mort a été la première à l’époque moderne du système fédéral du Maryland, qui a aboli la peine de mort en 2013.

Higgs avait 23 ans le soir du 26 janvier 1996, lorsque lui, Haynes et un troisième homme, Victor Gloria, sont venus chercher les trois femmes à Washington, DC, et les ont conduites à l’appartement de Higgs à Laurel, Maryland, pour boire de l’alcool. et écouter de la musique. Avant l’aube le lendemain matin, une dispute entre Higgs et Jackson l’a incitée à attraper un couteau dans la cuisine avant que Haynes ne la persuade de le laisser tomber.

Gloria a déclaré que Jackson avait fait des menaces alors qu’elle quittait l’appartement avec les autres femmes et avait semblé écrire le numéro de plaque d’immatriculation de la camionnette de Higgs, ce qui l’irritait. Les trois hommes ont poursuivi les femmes dans la camionnette de Higgs. Haynes les a persuadés de monter dans le véhicule.

Au lieu de les ramener chez eux, Higgs les a conduits dans un endroit isolé du Patuxent National Wildlife Refuge, un territoire fédéral à Laurel.

«Consciente à ce moment-là que quelque chose n’allait pas, une des femmes a demandé si elles allaient devoir« partir d’ici »et Higgs a répondu« quelque chose comme ça »», a déclaré une décision de la cour d’appel confirmant la condamnation à mort de Higgs.

Higgs a remis son pistolet à Haynes, qui a tiré sur les trois femmes à l’extérieur de la fourgonnette avant que les hommes ne partent, a déclaré Gloria.

« Gloria s’est retournée pour demander à Higgs ce qu’il faisait, mais a vu Higgs tenir le volant et regarder les tirs depuis le rétroviseur », a déclaré la décision de 2013 d’un panel de trois juges de la 4e US Circuit Court of Appeals.

Les enquêteurs ont trouvé l’agenda de Jackson sur les lieux des meurtres. Il contenait le surnom de Higgs, «Bones», son numéro de téléphone, son numéro d’adresse et le numéro d’étiquette de sa camionnette.

Les jurés qui ont condamné Haynes ne sont pas parvenus à un verdict unanime sur l’opportunité d’imposer une condamnation à mort. Un autre jury a condamné Higgs et a rendu une condamnation à mort après un procès séparé. Gloria a plaidé coupable d’avoir été complice après coup des meurtres et a été condamnée à sept ans de prison.

Higgs a fait valoir que sa condamnation à mort devait être annulée parce que les jurés n’avaient pas considéré comme une «circonstance atténuante» le fait que Haynes ait été reconnu coupable d’accusations identiques mais condamné à la prison à vie. La cour d’appel a conclu que les jurés rationnels pouvaient conclure que Higgs avait le rôle dominant dans les meurtres, même si Haynes était incontestablement le déclencheur.

Dans leur pétition en grâce, les avocats de Higgs ont déclaré que Gloria avait reçu un «accord substantiel» en échange de sa coopération.

«De plus», ont-ils écrit, «des questions importantes subsistent quant à savoir si M. Gloria a reçu l’avantage supplémentaire non divulgué de voir abandonner une enquête sur un meurtre d’État sans rapport contre lui à la demande des agents fédéraux de protéger sa crédibilité en tant que témoin vedette. Un verdict de mort fédéral ne devrait pas reposer sur une base aussi fragile.

Chinn a travaillé avec la chorale d’enfants dans une église, Jackson a travaillé dans le bureau d’un lycée et Black a été aide-enseignant à la National Presbyterian School de Washington, selon le Washington Post.

Le jour de 2001 où le juge a officiellement condamné Higgs à mort, la mère de Black, Joyce Gaston, a déclaré que cela lui apportait un petit réconfort, a rapporté le Post.

«Ce ne sera jamais juste dans mon esprit», a déclaré Gaston, «C’était ma fille. Je ne sais pas comment je vais y faire face.