Un homme condamné dans la fusillade mortelle du centre-ville de Ventura en 2016, près de Sizzler

Un homme a été condamné vendredi à plus de 32 ans de prison pour son rôle dans une fusillade mortelle en 2016 près d’un ancien Sizzler dans le centre-ville de Ventura.

Richard Hernandez, 27 ans, de Ventura, avait a plaidé coupable en mai au meurtre au deuxième degré pour la fusillade mortelle de Cameron Miller, un résident d’Oxnard âgé de 25 ans. Il a également plaidé coupable de tentative de meurtre et d’évasion d’un officier, et a admis des allégations spéciales incluant le renforcement des gangs.

Vendredi, Hernandez – l’un des quatre accusés associés à l’affaire – a été condamné à une peine de 32 ans et huit mois à perpétuité, selon le bureau du procureur du comté de Ventura.

La fusillade a eu lieu dans l’après-midi du 29 juin 2016, dans le bloc 4200 de East Main Street, sur un tronçon très fréquenté entre Sizzler et Lassens Natural Food & Vitamins.

Miller a été tué et un homme d’Oxnard, âgé de 21 ans, a reçu une balle dans la jambe, ont indiqué les autorités. Les autorités ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que les victimes avaient des liens avec un gang.

Hernandez et trois autres personnes roulaient dans East Main lorsqu’ils se sont arrêtés pour confronter Miller et l’autre victime, selon les procureurs. Après une dispute verbale au cours de laquelle des noms de gangs ont été criés aux victimes et où Hernandez a brandi une arme de poing, les quatre agresseurs sont retournés à leur voiture et ont emprunté la route.

Ils ont attendu plusieurs pâtés de maisons que Miller et l’autre homme passent avant qu’Hernandez et un autre homme, Alexis Ivan Ramirez, ne tirent plusieurs coups de feu sur les victimes, selon le récit du procureur. Miller, qui a été frappé à trois reprises, est décédé sur le coup.

Une poursuite à grande vitesse a été lancée après la fusillade, atteignant des vitesses allant jusqu’à 100 mph, ont déclaré précédemment des responsables du département de police de Ventura. La poursuite s’est terminée lorsque la voiture des suspects a percuté un arbre et une clôture près de Telegraph Road et de Cambria Avenue.

Hernandez, qui conduisait, a fui le lieu de l’accident, laissant les trois autres derrière lui, avant que la police ne le rattrape dans un verger voisin. Les quatre personnes à bord de la voiture, dont Hernández, ont été placées en garde à vue. Les quatre personnes ont été soignées pour les blessures subies lors de l’accident.

Les quatre accusés ont depuis été reconnus coupables.

Une jeune fille de 16 ans à l’époque a vu son cas résolu devant un tribunal pour mineurs en 2018, ont indiqué les procureurs.

Luis Aguilar, 26 ans, a été condamné en 2019 à 17 ans de prison après avoir plaidé coupable d’homicide volontaire et de tentative de meurtre, et admis avoir enrichi son gang.

Ramirez, 28 ans, a plaidé coupable en mai d’homicide volontaire et de tentative de meurtre et a également admis avoir participé à des activités de gang. Il doit être condamné le matin du 12 octobre dans la salle 23 de la Cour supérieure du comté de Ventura.

« Nous sommes heureux que M. Hernandez ait été traduit en justice et que les victimes de cet acte de violence insensé et leurs familles aient désormais justice », a déclaré le procureur adjoint Kelly Keenan, qui a poursuivi l’affaire, dans un communiqué.

Cet article a été initialement publié sur Ventura County Star : Un homme condamné dans la fusillade mortelle du centre-ville de Ventura en 2016, près de Sizzler