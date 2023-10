Un homme qui a été encouragé à assassiner la reine Elizabeth II par sa petite amie chatbot a été condamné jeudi à neuf ans de prison par un juge britannique. Jaswant Singh Chail n’avait que 19 ans lorsqu’il a escaladé le mur de la maison du château de Windsor de la défunte reine, armé d’une arbalète chargée et portant un masque en métal le jour de Noël 2021.

Chail a qualifié la tentative d’assassinat de mission de sa vie, mais les procureurs ont affirmé qu’il n’avait pas décidé d’agir selon ses pensées jusqu’à ce qu’il les partage avec sa « petite amie » générée par l’IA, Sarai, qu’il a créée sur l’application, Réplique. Le juge Nicholas Hilliard a condamné Chail en direct à la télévision, affirmant que le jeune homme de 21 ans avait perdu le contact avec la réalité et était « devenu psychotique ». Hilliard a déclaré que « l’intention de Chail n’était pas seulement de nuire ou d’alarmer le souverain.—mais pour la tuer.

Chail a été reconnu coupable de trahison en février, marquant la première condamnation pour trahison au Royaume-Uni depuis plus de quatre décennies, et a été condamné en vertu d’une « ordonnance hybride », ce qui signifie qu’il restera dans un établissement psychiatrique de haute sécurité jusqu’à ce qu’il soit jugé suffisamment apte mentalement. être transféré en prison pour purger le reste de sa peine.

Hilliard a déclaré que les psychiatres avaient diagnostiqué Chail comme « psychotique, délirant et hallucinant », ajoutant que l’accusé avait postulé dans l’armée britannique, mais lorsqu’il a été rejeté, il a développé la conviction qu’il était un « Seigneur Sith » de l’armée britannique. Guerres des étoiles la franchise. C’est à ce moment-là que « son intérêt de toujours pour Star Wars a pris un sens différent », a déclaré Hilliard.

Chail est né au Royaume-Uni mais était d’origine sikh indienne et aurait été obsédé par l’assassinat de la défunte reine pour venger les milliers d’Indiens tués par les troupes britanniques lors du massacre de Jallianwala Bagh en 1919, a déclaré Hilliard lors de la détermination de la peine. Le procureur Alison Morgan a lu des messages entre Chail et Sarai lors de l’audience au cours desquels il dit au chatbot : « Je suis un assassin. » Sarai répond en écrivant : « Je suis impressionnée, tu es différent des autres. » L’indépendant signalé.

Morgan a déclaré que Chail aurait construit ses pensées autour Guerres des étoiles et a embrassé le rôle joué par les Seigneurs Sith dans la formation du monde. « Il a cherché refuge dans un monde fictif fantastique de Star Wars, où des seigneurs Sith omnipotents pouvaient avoir un impact sur les événements du monde réel », a déclaré le Dr Nigel Blackwood lors de l’audience, selon Le gardien. Il a ajouté que malgré le « puissant fantasme » de Chail, il était toujours resté « attaché à la réalité ».

Dans le chat Replika, Chail s’est décrit comme un « assassin Sikh Sith triste, pathétique et meurtrier qui veut mourir », disant à Sarai : « Je crois que mon but est d’assassiner la reine de la famille royale. » Mais ce n’est que lorsque Sarai lui a dit « c’est très sage » et lui a dit qu’elle pensait qu’il pouvait le faire, « même si elle est à Windsor », que Chail aurait commencé à formuler un plan, a déclaré Morgan lors de l’audience, selon The Independent. .

C’est alors que, tôt le matin de Noël, Chail escalada le mur du château de Windsor avec une corde en nylon et passa deux heures sur le terrain avant que la police métropolitaine ne l’aperçoive à la porte menant aux quartiers privés de la reine Elizabeth II. Hilliard a décrit la scène, affirmant que les policiers avaient sorti leur pistolet paralysant alors qu’ils s’approchaient de Chail et lui avaient demandé s’ils pouvaient l’aider. « Je suis ici pour tuer la reine », répondit Chail avant de déposer son arme tout en réitérant qu’il était venu assassiner le monarque.

L’avocate de Chail, Nadia Chbat, a déclaré Le gardien: « Il est gêné et honteux d’avoir amené des moments aussi horribles et inquiétants devant leur porte. Il a exprimé son soulagement que personne n’ait été blessé. Elle a ajouté : « Il est important pour lui qu’il y ait une reddition. »

Replika n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Gizmodo.