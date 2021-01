Gerald Dore a agressé M. Corbyn le 20 mai de l’année dernière au coin de Seven Sisters Road, au nord de Londres, alors que le député faisait du vélo avec sa femme Laura Alvarez.

« Il a commencé à crier et à jurer agressivement envers les deux parties avant de finalement faire un pas vers M. Corbyn et de cracher », a déclaré M. Barrowcliffe.

Dans un communiqué lu par le procureur, M. Corbyn s’est dit «alarmé et bouleversé par le comportement agressif» et était particulièrement préoccupé par l’homme qui lui crachait au visage.

«Je ne l’aimais pas, il était juste sur mon chemin et j’essayais de rentrer chez moi», a-t-il déclaré au tribunal.

«Tout ce que j’essayais de faire était de traverser la route et il était sur le chemin. J’aurais pu le vaporiser.

Dore a précédemment admis un chef d’agression en battant M. Corbyn et un deuxième chef d’accusation d’utilisation de mots ou de comportements menaçants, abusifs ou insultants dans l’intention de faire craindre des violences illégales.

Il a ajouté qu’il souffrait de douleurs chroniques et de problèmes de santé mentale, et le tribunal a appris qu’il avait une culpabilité moindre.

Le juge a donné à Dore une ordonnance communautaire de 18 mois, qui comprendra 80 heures de travail non rémunéré, et lui a ordonné de payer 250 £ d’indemnité, dont 150 £ à M. Corbyn et 100 £ à sa femme.