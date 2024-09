Un homme condamné à une peine de prison pour un meurtre commis en 2022

7 septembre — Un homme de McAlester qui a mortellement tiré sur une femme et en a blessé une autre en décembre 2022 a été condamné à une peine de prison fédérale.

Darius Alexander Presley, 23 ans, a plaidé coupable dans le cadre d’un accord de plaidoyer dans le district oriental de l’Oklahoma en décembre 2023 pour meurtre au deuxième degré dans le pays indien, agression avec intention de commettre un meurtre dans le pays indien, utilisation, port, brandissement et décharge d’une arme à feu pendant et en relation avec un crime de violence, causant la mort d’une personne au cours d’une violation du titre 18 du Code américain 924c, et criminel en possession d’une arme à feu.

Presley a été initialement inculpé en avril de meurtre au premier degré dans le pays indien ainsi que de trois autres chefs d’accusation pour la mort de Tonya George et pour avoir tiré deux fois sur une autre femme dans une résidence du comté rural de Pittsburg, près de l’intersection de la State Highway 113 et de Hamilton Loop le 2 décembre 2022.

« J’ai tiré sur Tonya et Stacy », a déclaré Presley au juge fédéral Gerald Jackson lorsqu’on lui a demandé ce qu’il avait fait lors d’une audience mercredi au palais de justice fédéral de Muskogee.

Presley a également admis qu’il avait l’intention de tuer les deux femmes lorsqu’il a appuyé sur la gâchette.

Le juge du tribunal de district américain Keith Starrett a condamné Presley à purger 327 mois de prison pour meurtre, 240 mois pour agression, 120 mois pour possession de drogue en vertu du Titre 18 et 180 mois pour possession de drogue par un criminel, tous les chefs d’accusation étant cumulés, ce qui signifie que Presley purgera un total de 27,25 ans de prison.

Presley a également été condamné à cinq ans de liberté surveillée et à payer une restitution d’un montant de 3 483,18 $.

Une demande de purger sa peine à la prison fédérale d’El Reno a été approuvée par Starrett.

L’enquêtrice Alena Ashalintubbi de Choctaw Lighthorse a écrit dans un affidavit de cause probable qu’elle avait été envoyée sur les lieux d’une fusillade signalée le 2 décembre dans une résidence au sud d’Indianola, dans le comté rural de Pittsburg.

Ashalintubbi a écrit dans son rapport qu’elle avait été informée par le service d’expédition qu’une personne était décédée et qu’une autre était transportée à l’hôpital avec des blessures par balle à la tête et au bras.

Selon la déclaration, les premiers intervenants ont déclaré à Ashalintubbi que la femme survivante parlait et que c’était elle qui avait appelé le 911.

La femme a déclaré aux répartiteurs que c’était Presley qui était le tireur et qu’il avait quitté la résidence dans une Chrysler 300 blanche et qu’un revolver de calibre 22 avait été utilisé lors de la fusillade, indique le rapport.

Ashalintubbi a écrit dans son rapport que la femme qui a été abattue a identifié la femme qui a été tuée comme étant George.

Plus tard dans la journée, une confrontation avec les forces de l’ordre a commencé dans une résidence de McAlester après que quelqu’un a remarqué un véhicule que l’on croyait conduit par Presley garé devant une maison sur North Ash Street à McAlester.

À l’arrivée des policiers, ils ont trouvé le véhicule vide et ont concentré leurs recherches sur une maison où le suspect était censé séjourner, qui était proche d’une garderie et a provoqué le verrouillage de celle-ci.

La police a changé d’orientation après qu’un mineur de 14 ans soit sorti d’une autre résidence, en face de la maison sur laquelle la police s’était initialement concentrée.

Presley a été placé en garde à vue sans incident.

Selon le rapport, Ashalintubbi et un agent du FBI ont interrogé Presley, qui a accepté de parler aux enquêteurs.

Presley a admis s’être rendu à la résidence avec une arme à feu et avoir tiré sur les deux femmes avant de s’enfuir vers la résidence de McAlester, indique le rapport.

« Quand il a entendu l’adresse sur le scanner, il a couru vers la résidence de l’autre côté de la rue », indique le rapport. « Darius a déclaré qu’il avait posé l’arme sur un lit et demandé au mineur de la cacher. »

Le rapport indique que l’arme a été retrouvée dans la résidence à la suite d’une perquisition effectuée par des agents du FBI.

Presley reste inculpé devant le tribunal de district de Choctaw Nation pour meurtre au premier degré, coups et blessures avec une arme mortelle et port d’armes à feu après condamnation/pendant sa probation. L’affaire est suspendue en raison des inculpations fédérales.