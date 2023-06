Un homme condamné à une peine avec sursis pour avoir envoyé des tweets offensants de Hillsborough à la sœur de la victime | Nouvelles du football

Un homme qui a envoyé une série de tweets offensants à la sœur d’une victime de Hillsborough a été condamné à une peine avec sursis.

Zakir Hussain, 28 ans, a admis cinq chefs d’accusation d’envoi de communications malveillantes ou obscènes sous la forme de cinq messages Twitter distincts qui ont tagué Louise Brookes, dont le frère Andrew est décédé dans la catastrophe.

Le premier tweet comprenait une photo de M. Brookes avec des emojis de matières fécales superposés.

L’un comprenait des menaces de défigurer la tombe de M. Brookes avec de l’urine et des matières fécales tandis qu’un autre utilisait une insulte antisémite pour faire référence aux fans de Tottenham Hotspur.

Hussain, de Brownlea Gardens à Ilford, dans l’est de Londres, a été condamné à 14 semaines de prison et a poussé un soupir de soulagement lorsqu’on lui a dit qu’il serait suspendu pour un an.

Il s’est vu confier 200 heures de travail non rémunéré au tribunal de première instance de Stratford et doit verser 500 £ d’indemnisation à Mme Brookes – ce qui équivaut à 100 £ par tweet offensant.

Hussain et un parent se sont battus avec un photographe alors qu’ils quittaient le tribunal.

S’exprimant devant le tribunal, Mme Brooks a déclaré que Hussain « aurait dû aller en prison ».

« Je pense que le système judiciaire est complètement brisé », a-t-elle déclaré.

« Il devrait avoir honte de lui-même et la loi doit changer. Franchement, je pense qu’il s’en est sorti indemne et je pense qu’il est une honte absolue. »

Parlant de l’ampleur de la pêche à la traîne à laquelle elle et d’autres victimes de Hillsborough ont été confrontées, elle a déclaré: « Je crains de me réveiller certains jours parce que je ne sais pas à quoi je me réveille.

« Surtout quand ils utilisent des photos de mon frère mourant. Andrew était l’une des personnes les plus photographiées de la journée. Je dois littéralement regarder mon frère mourir à nouveau sur cette photo. C’est juste difficile. »

Un homme plaide coupable pour un maillot offensant lors de la finale de la FA Cup

Cela survient après qu’un homme qui portait un maillot offensif à propos du désastre de la finale de la FA Cup s’est vu imposer une interdiction de football de quatre ans.

James White a plaidé coupable à une accusation d’avoir affiché des écrits menaçants ou abusifs susceptibles de causer du harcèlement, de l’alarme ou de la détresse au tribunal de première instance de Willesden, dans le nord-ouest de Londres, lundi.

Le joueur de 33 ans du Warwickshire portait une réplique du haut de Manchester United avec le numéro 97 et les mots « pas assez » dans le dos lors de la finale de la FA Cup de Manchester United contre Manchester City au stade de Wembley le 3 juin.

White a ri en étant banni de tous les matchs de football réglementés au Royaume-Uni pendant quatre ans.

Il a également été condamné à une amende de 1 000 £ et à des frais de justice totalisant 485 £.