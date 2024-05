Un homme condamné à une amende pour s’être tenu silencieusement devant une clinique d’avortement au Royaume-Uni, les policiers n’ont pas pu lui révéler son crime

{{#rendered}} {{/rendered}}

Sebastian Vaughan-Spruce, un paysagiste de 44 ans et militant pro-vie, a été condamné à une amende le 16 mai à Birmingham, en Angleterre, pour suspicion de pensées silencieuses en violation des réglementations sur les « zones tampons » appliquées par les autorités locales, selon une vidéo et un communiqué de presse fournis à Fox News Digital par March for Life UK.

Il ne portait aucune pancarte et est resté complètement silencieux jusqu’à ce que des agents l’approchent, ce qui lui a précisé qu’il ne priait pas silencieusement dans sa tête.

Des policiers ont demandé à Vaughan-Spruce s’il « priait pour la vie des enfants à naître » lorsqu’il a été retrouvé debout dans une rue publique près du centre d’avortement de Kings Norton, Birmingham. Lorsqu’il a demandé aux policiers quel était le crime présumé, ils lui ont demandé de déménager ailleurs.

{{#rendered}} {{/rendered}}

Vaughn-Spruce a déclaré dans un communiqué qu’il était « horriblement faux » qu’il ait été interrogé et condamné à une sanction pour être pro-vie et s’être tenu dans une certaine rue publique.

« D’autres étaient présents en même temps, mais j’ai été mis à l’écart en raison de mes convictions », a-t-il déclaré.

Les soi-disant « zones tampons » font partie d’une ordonnance de protection des espaces publics (PSPO) mise en œuvre par les autorités de Birmingham, qui criminalise les individus perçus comme « se livrant à tout acte d’approbation ou de désapprobation ou tentative d’acte d’approbation ou de désapprobation » en relation avec l’avortement, y compris par « des moyens verbaux ou écrits, par la prière ou par des conseils », indique le communiqué de presse.

{{#rendered}} {{/rendered}}

Même si Vaughn-Spruce a expliqué aux policiers qu’il ne priait pas, ils lui ont infligé une amende forfaitaire pour sa présence dans la soi-disant « zone tampon ».

UN RAPPORT AU ROYAUME-UNI RÉCLAME UNE MANIFESTATION ACCUSÉE POUR TENIR UNE PANNEAU « PRIANT POUR LA PAROLE LIBRE », AYANT UN AUTOCOLLANT DE VOITURE PRO-VIE

March for Life UK affirme que la décision d’imposer une amende à Vaughn-Spruce contredit le récent projet de directives du ministère de l’Intérieur du gouvernement en décembre, qui a déclaré que la présence d’un individu dans l’espace public n’est pas une infraction et a précisé que les « zones tampons » nationales n’interdiraient pas la prière silencieuse ou conversations consensuelles entre adultes au sein de la zone. Le projet de lignes directrices stipule également que la police ne devrait pas cibler ceux qu’elle croit avoir des opinions pro-vie.

{{#rendered}} {{/rendered}}

« La simple présence d’une personne dans une zone d’accès sûr sans aucune indication qu’elle va interagir avec quiconque accède, fournit ou facilite des services d’avortement ne devrait jamais attirer l’action de la police… Bien que la présence soit un élément nécessaire de l’infraction, elle ne le fait pas nécessairement. constitue en soi une infraction », indique la directive, selon March for Life UK.

UN ANCIEN ENTRAÎNEUR DE FOOTBALL AU SECONDAIRE COMBAT ENCORE CINQ ANS APRÈS QU’IL A ÉTÉ CONDAMNÉ À UNE AMENDE POUR PRIER SUR LE TERRAIN

Vaughn-Spruce a déclaré que l’ordonnance de protection des espaces publics a été utilisée pour punir les « idées fausses ».

{{#rendered}} {{/rendered}}

« On nous dit que les zones tampons sont là pour empêcher le harcèlement – ​​et je crois fermement que personne ne devrait jamais être soumis au harcèlement, qui est déjà illégal. » il a dit. « Mais ces réglementations sont désormais utilisées à mauvais escient pour punir les gens qui ont « mal pensé » dans un espace public au Royaume-Uni. »

UN HOMME PRO-VIE AU ROYAUME-UNI ACCUSÉ POUR PRIÈRE PAR UNE CLINIQUE D’AVORTEMENT A UN AVERTISSEMENT « REFROIDISSANT » POUR NOUS : CELA POURRAIT VOUS ARRIVER

« Alors que la police réprime ces activités pacifiques, elle dénonce une double norme selon laquelle les manifestants défendant des questions idéologiques différentes ont une marge beaucoup plus large pour exprimer leurs convictions », a déclaré le député Andrew Lewer (membre du Parlement) dans le communiqué de presse.

{{#rendered}} {{/rendered}}

« Tous nos avertissements concernant l’effet des zones tampons sur la liberté d’expression se sont réalisés », a déclaré Sir Edward Leigh, député, selon le communiqué de presse de la Marche pour la vie au Royaume-Uni. « Nous avons vu une femme arrêtée à deux reprises pour avoir réfléchi et un prêtre catholique inculpé et poursuivi. Tous deux ont gagné devant les tribunaux, mais seulement après une bataille juridique longue et inutile qui aura un effet dissuasif sur la liberté d’expression. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Après une enquête de six mois, la police anglaise a décidé de ne pas engager de poursuites contre Isabel Vaughan-Spruce, directrice de la Marche britannique pour la vie et sœur de Sebastian Vaughan-Spruce. Mme Vaughan-Spruce avait déclaré à la police qu’elle « pourrait » prier en silence lorsqu’ils lui avaient demandé pourquoi elle se tenait dans une rue publique près d’un centre d’avortement inclus dans une PSPO. Au Royaume-Uni, d’autres personnes ont été condamnées à une amende après s’être tenues debout ou avoir prié devant ou à l’extérieur d’une clinique d’avortement.

{{#rendered}} {{/rendered}}

La ville de Birmingham a décliné la demande de commentaires de Fox News Digital.