Un homme condamné à une amende de Rs 2 Lakh pour avoir escaladé illégalement un monument australien sacré

Un homme du nom de Simon Day a été condamné après avoir illégalement escaladé et pénétré dans une zone réglementée – Uluru dans le parc national d’Uluru-Kata Tjuta, en Australie. Il a été reconnu coupable d’avoir escaladé le site aborigène sacré près d’Alice Springs, une ville isolée du Territoire du Nord de l’Australie, et a été condamné à une amende de 2 500 $ (Rs 1,9 lakh) pour la même chose. ABC News a rapporté que Parks Australia, la direction d’une agence de parc national qui s’occupe conjointement d’Uluru-Kata Tjuta avec les propriétaires traditionnels du groupe Anangu, a salué la décision.

Un porte-parole du directeur des parcs nationaux aurait déclaré à ABC News que la société gouvernementale australienne prend très au sérieux la protection des sites sacrés, et a ajouté : « Uluru a une grande signification spirituelle pour Anangu et est une partie importante de Tjukurpa (coutume). droit). Tjukurpa exige que les Anangu prennent la responsabilité de s’occuper de leurs sites sacrés et des visiteurs de leur pays ».

L’homme de 44 ans accusé d’intrusion est la première personne à être accusée d’avoir escaladé le rocher protégé, après que les activités touristiques comme l’escalade, la marche ou l’équitation ont été complètement interdites le 26 octobre 2019. Le conseil d’administration de l’Uluru -Le parc national de Kata Tjuta a voté à l’unanimité pour interdire l’escalade en raison de l’importance spirituelle du site pour le peuple Anangu en 2017.

Un panneau sur le site affiche un message des propriétaires traditionnels Anangu qui dit que le rocher d’Uluru est leur maison et qu’ils sont les gardiens du rocher. Beaucoup de gens sont morts ou ont été blessés à cause des pistes escarpées et les Anangu s’inquiètent pour la sécurité et la famille des touristes. Cependant, la marche autour de la base du rocher est autorisée.

Le massif monolithe de grès, également connu sous le nom de rocher d’Ayers, est une formation rocheuse unique qui a deux inscriptions au patrimoine de l’UNESCO à son actif.

