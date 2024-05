Un homme condamné à une amende après avoir tenté de « frapper » un épaulard

Un Néo-Zélandais a été condamné à une amende pour une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il tente de « frapper » une orque nageant à côté de son bateau, dans ce que les autorités ont qualifié de comportement « stupide » et « extrêmement irresponsable ».

Dans une vidéo que le ministère de la Conservation a partagée sur Instagram en février, l’homme de 50 ans d’Auckland, que les autorités n’ont pas nommé, a sauté du bateau dans les eaux au large de la banlieue d’Auckland, à Devonport, où un homme adulte une orque et un veau nageaient à proximité.

L’homme crie « Je l’ai touché » aux autres personnes sur le bateau, puis demande « Avez-vous compris ? » dans une référence apparente à la question de savoir si sa rencontre avec l’orque a été filmée avec succès. Il tente alors de toucher à nouveau l’animal. On peut entendre les autres personnes à bord du navire rire et applaudir en arrière-plan.

Un membre du public avait alerté le ministère de la Conservation de la vidéo, qui, selon le principal enquêteur Hayden Loper, avait laissé les responsables « véritablement stupéfaits ».

« C’est un comportement stupide qui démontre un mépris choquant pour le bien-être des orques. C’est extrêmement irresponsable », a déclaré Loper dans un communiqué mardi.

Il a ajouté que les orques, également connues sous le nom d’épaulards, sont protégées en Nouvelle-Zélande et qu’il est illégal de nager avec elles.

« Les orques sont des animaux extrêmement puissants, et cela aurait vraiment pu se terminer horriblement – avec soit la baleine surprise soit blessée, soit l’homme responsable étant blessé par l’animal aggravé. »

Recommandé

Le ministère a indiqué que l’homme avait été condamné à une amende de 600 dollars néo-zélandais (environ 365 dollars).

« Si nous continuons à nous comporter de manière agressive ou inappropriée avec les animaux, en particulier les animaux comme les orques à gros cerveau, ils apprendront probablement à nous éviter. » Mark Simmonds, directeur scientifique chez OceanCare, a déclaré à NBC News. « Ils pourraient même apprendre à réagir d’une manière qui ne nous plaira pas. »

Les orques, dont le nombre en Nouvelle-Zélande est estimé entre 150 et 200, sont des prédateurs de pointe pouvant peser 12 000 livres ou plus. Ces animaux, les plus grands membres de la famille des dauphins, ont fait la une des journaux ces derniers mois suite à une série d’incidents de bateaux-béliers au large de la péninsule ibérique, y compris la semaine dernière.

Les experts affirment que les orques agissent probablement par curiosité et par enjouement plutôt que par attaque des bateaux.