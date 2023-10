Un homme condamné à près de deux ans de prison pour avoir peloté une femme endormie pendant un vol

Un homme du sud de la Californie qui a peloté une femme endormie sur un vol à destination de Los Angeles a été condamné jeudi à près de deux ans de prison, ont annoncé les procureurs fédéraux.

Mohammad Jawad Ansari, 50 ans, a été reconnu coupable par un jury en mai d’un chef d’accusation de contact sexuel abusif, a annoncé le bureau du procureur américain de Los Angeles. a déclaré dans un communiqué.

Ansari a été condamné à 21 mois de prison et à payer 1 600 dollars de dédommagement et une amende de 33 750 dollars, selon les archives judiciaires.

Il a posé sa main sur le genou puis sur l’intérieur de la cuisse d’un passager qui dormait sur le siège à côté de lui sur un vol Cleveland-Los Angeles le 17 février 2020, a indiqué le bureau.

La femme s’est réveillée, a repoussé la main d’Ansari et s’est levée et en a parlé à une hôtesse de l’air.

Les procureurs ont qualifié cela de « conduite scandaleuse et sexuellement prédatrice » qui justifiait une peine de prison. Ils ont demandé une peine de deux ans de prison dans un dossier judiciaire.

La femme ne connaissait pas Ansari et les contacts abusifs ont duré jusqu’à une heure, ont indiqué les procureurs.

L’avocat d’Ansari, Caleb E Mason, a déclaré qu’il prévoyait de faire appel de sa condamnation.

Mason a fait valoir dans un dossier judiciaire qu’il avait été une personne respectueuse des lois et honnête toute sa vie et que la conduite dont il avait été reconnu coupable était aberrante et peu typique de lui.

La victime a toujours du mal à dormir sur les vols parce qu’elle craint que quelqu’un ne la touche, a indiqué le bureau du procureur américain.