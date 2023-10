Un homme condamné à perpétuité pour une fusillade dans le métro de New York qui a fait 10 blessés

Un homme qui a tiré des balles sur une rame de métro de New York aux heures de pointe, blessant 10 personnes et déclenchant une chasse à l’homme dans toute la ville, a été condamné jeudi à la prison à vie.

Frank James, 64 ans, a plaidé coupable plus tôt cette année à des accusations de terrorisme lors de la fusillade de masse du 12 avril 2022 à bord d’un train à destination de Manhattan.

Il a été condamné à perpétuité pour 10 chefs d’accusation et à 10 ans pour le 11e chef d’accusation.

Les procureurs ont demandé une peine d’emprisonnement à perpétuité, affirmant que James avait passé des années à planifier soigneusement la fusillade afin « d’infliger un maximum de dégâts ».

Les avocats de James avaient demandé une réduction de peine de 18 ans, affirmant qu’il n’avait l’intention de tuer personne et qu’il souffrait d’une grave maladie mentale.

Avant le prononcé de la peine, trois personnes présentes au moment de l’attaque se sont adressées au tribunal.

Fatim Gjeloshi, 21 ans, qui a échappé à la fusillade indemne, s’est approché du micro pour commencer à raconter le matin de la fusillade et a déclaré qu’il avait pardonné à James, mais il s’est ensuite arrêté et a fondu en larmes.

« Je ne peux pas faire ça », a-t-il déclaré avant de quitter la salle d’audience.

Ayant également eu l’occasion de s’exprimer, James a critiqué le système de santé mentale et le filet de sécurité sociale des États-Unis, affirmant que le système avait échoué, lui et d’autres personnes luttant contre la maladie mentale et la pauvreté.

Déguisement porté

Déguisé en ouvrier du bâtiment le jour de l’attaque, James a attendu que le train soit entre les gares, privant ainsi ses cibles d’une chance de fuir.

Ensuite, il a allumé plusieurs bombes fumigènes et a déclenché un barrage de balles avec une arme de poing sur des passagers paniqués dans le wagon bondé.

Des policiers patrouillent sur un quai de métro à la station Atlantic Avenue à Brooklyn le 13 avril 2022, au lendemain d’une fusillade de masse qui a blessé 10 personnes dans un wagon du métro de New York. (Michael M. Santiago/Getty Images)

L’attaque, perpétrée alors que le train entra dans une gare de Sunset Park, à Brooklyn, a blessé des victimes âgées de 16 à 60 ans.

Alors que les secouristes s’occupaient des victimes, James sortit calmement de la station de métro et disparut.

Les autorités l’ont recherché pendant plus d’une journée.

Ils ont identifié James comme suspect assez rapidement, à l’aide d’une clé d’une camionnette de déménagement louée laissée sur le wagon de métro ensanglanté. Il a finalement été arrêté dans l’East Village de Manhattan après avoir appelé une ligne d’information de la police pour se rendre.

« Le fait que personne n’ait été tué par les 32 coups de feu de l’accusé ne peut être décrit que comme de la chance et non comme un choix intentionnel de l’accusé », ont écrit les procureurs de Brooklyn dans une note adressée au juge de district américain William Kuntz.

L’attaque a stupéfié les New-Yorkais, accru l’inquiétude quant à la sécurité dans le système de transport en commun et incité les autorités locales à ajouter des caméras de surveillance et des policiers supplémentaires dans les trains.