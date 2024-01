Un homme condamné à mort pour un incendie criminel dans un studio d’animation japonais qui a fait 36 ​​morts

TOKYO — Un tribunal japonais a condamné à mort un homme après l’avoir reconnu coupable de meurtre et d’autres crimes jeudi pour avoir commis un incendie criminel choquant contre un studio d’animation à Kyoto, au Japon, qui a tué 36 personnes.

Le tribunal du district de Kyoto a déclaré avoir déclaré l’accusé, Shinji Aoba, mentalement capable d’être puni pour ces crimes et a annoncé sa peine capitale après une suspension d’audience en deux parties jeudi.

Aoba a fait irruption dans le studio n°1 de Kyoto Animation le 18 juillet 2019 et y a mis le feu. De nombreuses victimes seraient mortes d’une intoxication au monoxyde de carbone. Plus de 30 autres personnes ont été grièvement brûlées ou blessées.

Le juge Keisuke Masuda a déclaré qu’Aoba avait voulu devenir romancier mais n’avait pas réussi et qu’il avait donc cherché à se venger, pensant que Kyoto Animation avait volé les romans qu’il avait soumis dans le cadre d’un concours d’entreprise, selon la télévision nationale NHK.

La NHK a également rapporté qu’Aoba, qui était au chômage et en difficulté financière après avoir changé d’emploi à plusieurs reprises, avait planifié une autre attaque contre une gare au nord de Tokyo un mois avant l’incendie criminel du studio d’animation.

Aoba a planifié les attaques après avoir étudié des affaires pénales antérieures impliquant des incendies criminels, a déclaré le tribunal dans le jugement, notant que le processus montrait qu’Aoba avait prémédité le crime et qu’il était mentalement capable.

“L’attaque qui a instantanément transformé le studio en enfer et a coûté la vie à 36 personnes, leur a causé une douleur indescriptible”, a déclaré le juge, selon la NHK.

Aoba, 45 ans, a été gravement brûlé et a été hospitalisé pendant 10 mois avant son arrestation en mai 2020. Il a comparu devant le tribunal en fauteuil roulant.

Les avocats de la défense d’Aoba ont soutenu qu’il était mentalement inapte à être tenu pénalement responsable.

Environ 70 personnes travaillaient dans le studio du sud de Kyoto, l’ancienne capitale du Japon, au moment de l’attaque. L’un des survivants a déclaré avoir vu un nuage noir s’élever du rez-de-chaussée, puis une chaleur torride est arrivée et il a sauté d’une fenêtre du bâtiment de trois étages, à bout de souffle.

La société, fondée en 1981 et mieux connue sous le nom de KyoAni, a réalisé une série animée à succès sur les lycéennes, et le studio a formé les aspirantes à ce métier.

Les médias japonais ont décrit Aoba comme étant considéré comme un fauteur de troubles qui changeait à plusieurs reprises d’emploi contractuel et d’appartement et se disputait avec ses voisins.

Cet incendie a été le plus meurtrier au Japon depuis 2001, lorsqu’un incendie dans le quartier des divertissements encombré de Kabukicho à Tokyo avait tué 44 personnes, et il s’agissait du cas d’incendie criminel le plus connu du pays dans les temps modernes.