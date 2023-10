Un homme condamné à mort pour le meurtre d’un enfant est victime d’une mauvaise science, affirment ses défenseurs

Comme ça arrive7h13Un détective à la retraite s’efforce de libérer un homme condamné à mort

Il y a vingt ans, un Texas a été condamné à mort pour le meurtre de son enfant en bas âge. Aujourd’hui, le détective de police à la retraite qui a aidé à l’y placer tente de lui sauver la vie.

Robert Roberson, 56 ans, de Palestine, Texas, a été reconnu coupable en 2003 du décès de sa fille de deux ans, Nikki. La police et les experts médicaux qui ont témoigné contre lui ont déclaré que l’enfant était mort du syndrome du bébé secoué, une lésion cérébrale mortelle résultant du fait de secouer violemment un nourrisson.

Mais la science autour de ce syndrome a évolué et la manière dont il est utilisé par les tribunaux fait l’objet d’un examen minutieux. De plus, de nouvelles preuves sont apparues suggérant que Nikki est en fait décédée des suites d’une maladie.

Maintenant, Brian Wharton – qui était le détective principal de l’affaire et a témoigné contre Roberson – est convaincu qu’il a aidé à condamner un homme innocent.

« Peu importe la manière dont cela se terminera, cela me suivra pour le reste de ma vie », a déclaré Wharton. Comme ça arrive hôte Nil Köksal.

Le destin est entre les mains du gouverneur du Texas

Lundi, la Cour suprême des États-Unis a rejeté la requête de Roberson pour que son cas soit réexaminé. Le tribunal n’a fourni aucune explication pour sa décision, ce qui est une procédure standard.

« Nous sommes dévastés que le système judiciaire n’ait jusqu’à présent pas réussi à remédier à ce tort, compte tenu du changement radical dans la compréhension scientifique depuis qu’il a été sommairement accusé et condamné », a déclaré Gretchen Sween, l’avocate de Roberson, dans un courriel à CBC.

« Mais le combat va continuer. »

La seule chance de Roberson de retrouver la liberté est désormais d’obtenir la clémence du gouverneur du Texas, Greg Abbott.

« Je refuse d’abandonner l’idée que c’est possible », a déclaré Wharton. « Je n’ai tout simplement rien vu dans la gouvernance actuelle de l’État qui tendrait à indiquer qu’ils sont, le moins du monde, enclins à la miséricorde. »

Le bureau du gouverneur n’a pas répondu à une demande de commentaires.

Sween dit qu’elle travaille avec Innocence Project, une organisation à but non lucratif dédiée à l’annulation de conditions injustifiées, « pour faire la lumière sur cette parodie de justice ».

Autisme non diagnostiqué

En février 2002, Roberson a amené sa fille aux urgences en disant qu’elle était tombée du lit et avait perdu connaissance.

Les pédiatres ont trouvé des signes de gonflement du cerveau. Roberson était la seule personne avec elle lorsqu’elle a perdu connaissance, il est donc devenu le suspect évident, a déclaré Wharton.

Le fait que Roberson se soit comporté d’une manière que les responsables ont trouvée déroutante, selon Wharton, n’a pas aidé.

« Il était juste très plat », a déclaré Wharton. « Il ne réagissait pas avec émotion, comme on pourrait s’attendre à ce que quelqu’un dont l’enfant était dans une situation aussi désespérée réagisse. »

Roberson, photographié ici en prison, se bat depuis 2016 pour faire annuler sa condamnation pour meurtre. (Soumis par Gretchen Sween)

Roberson a depuis reçu un diagnostic d’autisme. Wharton pense que son état – inconnu des jurés à l’époque – a joué un rôle dans sa condamnation.

« J’imagine qu’un jury qui le regarde et le voit totalement impassible pendant le processus doit avoir un certain impact », a-t-il déclaré.

Changer les idées sur le syndrome du bébé secoué

Le syndrome du bébé secoué, identifié pour la première fois dans les années 70, est désormais plus communément appelé dans les cercles médicaux comme un traumatisme crânien abusif ou traumatisme crânien dû à la maltraitance d’un enfant.

Au moment de la condamnation de Roberson, le diagnostic nécessitait trois critères simultanés : saignement cérébral, gonflement cérébral et saignement oculaire.

« Cette triade a été interprétée comme signifiant la maltraitance des enfants », a déclaré le Dr Roland Auer, professeur de pathologie et de médecine de laboratoire à l’Université de la Saskatchewan. a signé un mémoire d’amicus à la Cour suprême appelant à un contrôle judiciaire du cas de Roberson .

Mais depuis, plusieurs études avoir jeter le doute sur la science derrière ce phénomène . Des experts de premier plan restent fortement divisé sur comment le définir, comment le diagnostiquer, ou même si cela existe.

Plus de 30 condamnations liées à cette maladie ont été annulées aux États-Unis, selon le Registre National des Exonérations. Le mois dernier, un juge de la cour d’appel du New Jersey a statué que la théorie était de la « science indésirable ».

Les scientifiques ont identifié plusieurs causes non violentes qui pourraient potentiellement être à l’origine du trio de symptômes liés au syndrome, notamment des chutes de courte durée ou des maladies sous-jacentes.

Auer, qui souvent témoigne au nom de la défense dans des procès criminels centrés sur le syndrome du bébé secoué, a examiné l’autopsie et le dossier médical de Nikki. Il a découvert qu’avant sa mort, elle avait de la fièvre et une pneumonie non diagnostiquée.

C’est, dit-il, ce qui l’a tuée.

« Elle a été infectée. Ainsi, les enfants sont infectés et meurent, et la réanimation produit une hémorragie, et les parents vont en prison pour cela ou sont exécutés, comme c’est le cas de Robert Roberson », a-t-il déclaré.

« Je pense que la vie d’une personne est suffisamment importante pour aller devant la Cour suprême et faire les choses correctement. Nous devons simplement faire les choses correctement. »

« Les systèmes humains sont des systèmes défectueux »

Quant à Wharton, lorsqu’il a témoigné contre Roberson en 2003, il a déclaré qu’il travaillait avec les meilleures informations dont il disposait à l’époque.

« Cela ne me libère pas de ma complicité dans le processus, mais je suppose que cela l’apaise un peu », a-t-il déclaré.

« En tant que policier, je n’ai jamais été un partisan de la peine de mort, car les systèmes humains sont des systèmes défectueux. Nous sommes incapables de produire le genre d’équité qu’exige ce jugement final. »