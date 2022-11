Un homme condamné à mort à la demande du jury demande un sursis à exécution

Kenneth Eugene Smith doit être exécuté jeudi pour le meurtre pour compte d’autrui en 1988 de la femme d’un pasteur. Un juge en 1996 a condamné Smith à mort malgré la recommandation 11-1 d’un jury d’emprisonnement à perpétuité. En 2017, l’Alabama est devenu le dernier État à abolir la pratique consistant à laisser les juges annuler la recommandation de condamnation d’un jury dans les affaires de peine de mort, mais le changement n’était pas rétroactif et n’a donc pas affecté les condamnés à mort comme Smith.

MONTGOMERY, Ala – Des avocats ont demandé lundi à la Cour suprême des États-Unis de surseoir à l’exécution prochaine d’un homme de l’Alabama qui a été condamné à mort malgré la volonté du jury – une peine qu’il ne pourrait pas recevoir aujourd’hui puisque les États n’autorisent plus la dérogation judiciaire.

« Si le procès de M. Smith avait eu lieu aujourd’hui, il n’aurait pas pu être exécuté. Il ne serait pas non plus soumis à l’exécution nulle part ailleurs aux États-Unis, car tous les États qui autorisaient autrefois la pratique de la dérogation judiciaire l’ont abandonnée », ont écrit ses avocats dans la demande de sursis.

Les avocats de Smith ont demandé aux juges de surseoir à l’exécution pour examiner si la peine de mort, prononcée malgré la volonté du jury, viole l’interdiction constitutionnelle des châtiments cruels et inhabituels.

Les procureurs ont déclaré que Smith était l’un des deux hommes qui avaient chacun payé 1 000 $ pour tuer Sennett au nom de son mari, le révérend Charles Sennett, qui était profondément endetté et voulait percevoir une assurance.

Elizabeth Sennett a été retrouvée morte le 18 mars 1988 au domicile du couple sur Coon Dog Cemetery Road dans le comté de Colbert. Le coroner a témoigné que la victime avait été poignardée huit fois à la poitrine et une fois de chaque côté du cou. Charles Stennett s’est suicidé une semaine plus tard lorsque l’enquête sur le meurtre a commencé à se concentrer sur lui en tant que suspect, selon des documents judiciaires.

Smith a soutenu que c’était l’autre homme qui avait poignardé Elizabeth Sennett. John Forrest Parker, l’autre homme qui, selon les procureurs, a été payé pour tuer Elizabeth Sennett, a été exécuté en 2010. « Je suis désolé. Je ne m’attends jamais à ce que tu me pardonnes. Je suis vraiment désolé », a déclaré Parker aux fils de la victime avant qu’il ne soit mis à mort.

Smith a été initialement condamné en 1989 et un jury a voté 10 contre 2 pour recommander une peine de mort, qu’un juge a imposée. Sa condamnation a été annulée en appel en 1992. Il a été rejugé et condamné à nouveau en 1996. Cette fois, le jury a recommandé une peine d’emprisonnement à perpétuité par un vote de 11 contre 1, mais un juge a annulé la recommandation du jury et a condamné à mort Smith.