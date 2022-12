Un homme condamné à la prison dans une affaire de tête coupée à Las Vegas

LAS VEGAS (AP) – Un homme de 58 ans aux antécédents criminels étendus a été condamné jeudi à 18 à 45 ans de prison pour avoir tué et démembré un homme dont la tête coupée a été retrouvée dans un véhicule volé que l’ex-condamné conduisait. il y a un an à Las Vegas.

Eric John Holland s’est déclaré «vraiment plein de remords» à propos de la mort par balle d’un ami, Richard P. Miller, 65 ans, dont les restes ont été retrouvés dans des glacières dans le lit d’une Chevrolet Avalanche volée à la suite d’une poursuite policière.

Holland a plaidé coupable le 19 juillet à une accusation réduite – meurtre au deuxième degré – et vol de crime, évitant un procès pour une accusation ouverte de meurtre qui aurait pu entraîner une peine à perpétuité.

“C’est une chose terrible qui s’est produite et je suis tellement désolé”, a-t-il déclaré jeudi.

Avec la fille adulte de Miller dans la salle d’audience et le fils de Miller écoutant par connexion audio Internet, Holland a déclaré qu’il espérait que les autorités continueraient d’enquêter sur son mobile pour le meurtre.

“J’allais en parler au tribunal, mais je ne le ferai pas à cause des membres de la famille”, a déclaré Holland à Tierra Jones, juge du tribunal de district du comté de Clark. “Il y avait une raison, et j’espère qu’ils seront fermés aujourd’hui.”

L’avocat de Holland, Daniel Westbrook, a dit au juge qu’il ne dirait pas plus que ce que son client a dit. Westbrook a refusé tout commentaire supplémentaire après l’audience de détermination de la peine.

La fille de Miller, Amanda Dawn Potter de Portland, Oregon, a sangloté et s’est adressée avec hésitation au juge.

“Je ressens très peu de soulagement”, a déclaré Potter au juge, qualifiant le meurtre de son père de “la chose la plus bizarre qui soit jamais arrivée à ma famille”.

« Je ne sais pas comment y donner un sens », sanglota-t-elle. “Mon père ne méritait pas ça.”

Holland était ami avec Miller, qui vivait sur une péniche au lac Mead, le réservoir du fleuve Colorado à environ 30 minutes de route de Las Vegas.

Miller a été porté disparu en novembre 2021 et les enquêteurs ont déterminé plus tard qu’il avait été tué lors d’une dispute avec Holland.

Le Las Vegas Review-Journal a rapporté jeudi que lors d’entretiens en prison, Holland a déclaré qu’il voulait que la police enquête pour savoir si Miller était responsable de la disparition de l’ex-femme de Miller, Jing Me Zhu, en 2018 ou 2019.

“Je vais aller en prison pour le reste de ma vie, et je veux juste m’assurer qu’elle n’a pas été oubliée”, a déclaré Holland au journal.

Holland a déclaré qu’il croyait que Zhu vivait en Chine et au Canada avant d’épouser Miller en 2018. Dans une procédure de divorce moins d’un an plus tard, Miller a allégué dans des documents judiciaires que Zhu l’avait quitté et avait déménagé en Chine. Les dossiers ont montré que Zhu n’a pas pu être localisé pour recevoir une convocation au tribunal.

Westbrook a déclaré au journal que Holland croyait que Zhu était morte et que Miller l’avait tuée.

Holland n’a pas fourni de détails sur la mort de Miller, a rapporté le Review-Journal.

La police de Las Vegas n’a pas immédiatement précisé jeudi si les détectives enquêtaient.

Le coroner du comté de Clark a découvert que Miller avait reçu plusieurs balles, dont au moins une dans la tête. Sa mort a été qualifiée d’homicide.

La police de Las Vegas a déclaré que Holland s’était éloigné des patrouilleurs qui tentaient de l’arrêter le 23 décembre 2021, dans une camionnette volée. Ils ont dit qu’il avait été vu changer de véhicule avant d’être arrêté dans le deuxième véhicule par la police, qui l’a suivi jusqu’à un complexe d’appartements à l’ouest du Strip de Las Vegas.

La police a ensuite trouvé des reçus dans les véhicules pour des articles, notamment une scie électrique et des sacs poubelles achetés dans un magasin de rénovation domiciliaire après la disparition de Miller.

Holland était recherché depuis mai 2019 sur un mandat d’arrêt dans une affaire de 2018 à Las Vegas l’accusant de détournement de fonds, d’usurpation d’identité, d’émission de faux chèques et de vol, selon les archives judiciaires. Il avait déposé une caution de 5 000 $ dans cette affaire.

Les archives montrent que Holland a également utilisé le nom d’Eric Allen Holland et a purgé une peine de prison au Nevada pour une condamnation pour vol de crime résultant d’une affaire de contrefaçon en 2000 à Las Vegas. Il a également utilisé des noms tels que John Carl Hall, Phil Whidden, Robert Daniel Lauer et Steven Tauber, selon les archives de la prison.

Selon un procureur de Las Vegas, des archives pénitentiaires et judiciaires, Holland avait déjà été condamné pour crime depuis 1987 en Californie pour détournement de fonds, agression avec une arme mortelle, résistance à une arrestation causant des lésions corporelles importantes, vol de biens et fausse identité.

Les dossiers montrent que Holland a été condamné au Texas dans une affaire fédérale de contrefaçon, et plus tard pour tentative d’évasion et aide à une évasion.

Ken Ritter, l’Associated Press