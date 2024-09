Un homme condamné à 6 ans de prison pour la mort de son bébé en 2021

Un homme de Kokomo qui a plaidé coupable le mois dernier pour son rôle dans la mort d’un bébé de 10 mois purgera désormais une peine de 6 ans dans le département correctionnel de l’Indiana.

La peine prononcée contre Tyler Groleau, 26 ans, a été exécutée, selon les autorités judiciaires, ce qui signifie qu’il purgera toutes ces années en prison.

Brant Parry, l’avocat de Groleau, a déclaré que son client était incarcéré pour une infraction distincte jusqu’en juillet 2029.

Cette peine s’ajoutera à la fin de celle-ci, a noté Parry, ce qui signifie que Groleau devrait purger une peine de prison jusqu’en 2033 environ, car la loi de l’Indiana stipule qu’il doit purger au moins 75 % de sa peine exécutée.

Groleau a été initialement arrêté en septembre 2022 pour négligence envers une personne à charge ayant entraîné la mort et négligence envers une personne à charge ayant entraîné des blessures catastrophiques, deux crimes de niveau 1, selon les dossiers judiciaires.

Mais selon les recommandations de l’accord de plaidoyer, Groleau a fini par plaider coupable à un chef d’accusation de niveau 5 de négligence envers une personne à charge, ce qui est un chef d’accusation inclus de moindre gravité.

L’autre chef d’accusation a ensuite été rejeté lors d’une audience de détermination de la peine jeudi après que le juge Hans Pate de la Cour supérieure du comté de Howard a accepté le plaidoyer.

Ses accusations découlent d’un incident survenu le ou vers le 25 avril 2021, à l’intérieur d’une résidence du bloc 1600 de la rue Royale Nord — qui appartenait à la mère du garçon, Nicole Groleau — ont noté les rapports de police de l’époque.

Ce jour-là, les autorités ont été emmenées dans une zone arrière de la tanière, où elles ont observé Ace Groleau, âgé de 10 mois, allongé sur le sol avec seulement une couche, selon l’affidavit de cause probable.

La police a également observé « des ecchymoses sur le front d’Ace, sur les côtés du visage et dans la région des tempes », selon une déclaration de cause probable, ainsi que « des ecchymoses sous le menton et dans la région du cou de l’enfant qui ressemblaient à des empreintes digitales ».

L’enfant a été transporté dans un hôpital de la région, où les infirmières sur place ont également signalé des « ecchymoses suspectes », plusieurs d’entre elles semblant être à divers stades de guérison, tandis que d’autres semblaient fraîches depuis un ou deux jours, selon les documents judiciaires.

L’enfant a été déclaré mort plus tard dans la journée et une autopsie ultérieure a révélé que le nourrisson avait subi de multiples blessures internes, selon les dossiers judiciaires, telles que des saignements au cerveau et des contusions à la tête, au visage, au cou et à la poitrine.

Au cours de l’enquête, les autorités ont appris que Tyler Groleau, le neveu de Nicole, gardait l’enfant périodiquement lorsque Nicole allait travailler.

Tyler a déclaré aux enquêteurs à l’époque qu’il séjournait chez Nicole et qu’il dormait normalement dans le bureau, selon la déclaration sous serment.

C’est dans ce même bureau que Tyler a déclaré avoir gardé Ace le 25 avril 2021, lorsque le nourrisson a commencé à s’endormir, selon l’affidavit de cause probable.

Tyler a ajouté qu’il avait emmailloté le garçon dans une couverture en peluche et posé sa tête sur des vêtements pour que le bébé ne s’enfonce pas dans les coussins du canapé, notant que c’était la disposition de sommeil typique, selon les documents judiciaires.

À un moment donné, selon l’interrogatoire de Tyler par la police, le bébé s’est réveillé et a commencé à « gargouiller » et avait du mal à respirer.

Tyler aurait déclaré aux autorités que lorsque cela s’est produit, il a tenté de contacter Nicole, puis le petit ami de Nicole, qui a dit à Tyler d’appeler le 911.

Lors d’une fouille de la pièce dans laquelle Ace a été retrouvé, les enquêteurs ont découvert plusieurs objets liés à la drogue, dont une pipe à méthamphétamine contenant des résidus brûlés sur le canapé où le nourrisson était censé être placé, selon l’affidavit de cause probable.

L’affidavit ajoute que les enquêteurs ont également trouvé un sac en plastique transparent et du papier d’aluminium sur ou à proximité du canapé et Tyler aurait admis que ces objets – à l’exception de la pipe à méthamphétamine – lui appartenaient.

La police a ensuite mené un deuxième entretien avec Tyler le 28 avril 2021.

Au cours de cette interview, Tyler a allégué que Nicole avait récemment secoué Ace pour l’empêcher de pleurer, bien que Tyler ait admis qu’il n’avait pas personnellement été témoin de cela, selon la déclaration sous serment.

Tyler a également déclaré à la police que pendant peut-être quatre jours avant la mort du bébé, Ace agissait de manière « floue » et « différente », bien que les documents judiciaires n’indiquent pas que le bébé ait été emmené à l’hôpital ou évalué médicalement avant le matin où il a été retrouvé inconscient et insensible.

En plus de Tyler Groleau, Nicole Groleau a également été arrêtée en lien avec cette affaire.

Elle a été initialement arrêtée à l’été 2021 pour un seul chef d’accusation de coups et blessures ayant entraîné la mort d’une personne de moins de 14 ans, un crime de niveau 2, et deux chefs d’accusation de coups et blessures ayant entraîné des blessures corporelles sur une personne de moins de 14 ans, tous deux des crimes de niveau 5.

Elle a ensuite plaidé coupable d’un crime de niveau 5 de négligence envers une personne à charge et a été condamnée à six ans de prison au Département correctionnel de l’Indiana.

Et lors de l’audience de détermination de la peine de jeudi, Nicole est montée à la barre pour réfléchir à ce qu’elle a perdu le jour où Ace est mort.

Dans une déclaration écrite lue à haute voix devant le tribunal, Nicole a également demandé à Pate de garder Tyler en prison pour le reste de sa vie.

« J’ai confié mon fils à Tyler », a témoigné Nicole. « … Aucune mère ne devrait avoir à enterrer son enfant. … Tyler est un monstre. Il est là où il doit être. »

Nicole a ajouté qu’elle ne pourra jamais voir Ace grandir et que ses autres enfants ne pourront jamais connaître leur frère.

« Il (Ace) ne méritait pas ce qui lui est arrivé », a-t-elle déclaré. « Il n’était qu’un bébé. »

Et dans ses propres déclarations après avoir rendu sa décision jeudi, Pate a abordé l’affaire directement, qualifiant de « tragiques » les événements qui se sont produits autour de la mort d’Ace.

« Je ne sais pas ce qui s’est passé ce jour-là », a déclaré Pate. « … Mais tu devras vivre avec ça le reste de ta vie. »