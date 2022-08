Un homme condamné à 55 ans de prison pour avoir tué l’adjoint du shérif du comté de McHenry devant l’hôtel Rockford en 2019 – Shaw Local

Un homme de Springfield reconnu coupable d’avoir tué par balle l’adjoint du shérif du comté de McHenry, Jacob Keltner, a été condamné lundi à 55 ans de prison.

Floyd E. Brown, 43 ans, a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré en avril par un jury fédéral à Rockford. Il a également été reconnu coupable de tentative de meurtre au deuxième degré pour avoir tiré sur la porte de sa chambre d’hôtel alors que trois maréchaux – Michael Schulte, Michael Flannery et Dan Kramer – se tenaient de l’autre côté.

Keltner et les autres maréchaux travaillaient dans le cadre d’un groupe de travail spécial du US Marshals Service le matin du 7 mars 2019, tentant de signifier à Brown un mandat d’arrêt à l’hôtel Extended Stay America à Rockford.

S’il avait été reconnu coupable de meurtre au premier degré, ce que le jury avait le choix, il aurait été condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité obligatoire, a déclaré le juge Matthew Kennelly.

Brown doit purger 85% de sa peine et serait en liberté surveillée obligatoire pendant cinq ans après sa libération.

Lors de la condamnation de Brown, Kennelly a reconnu les déclarations faites par Brown, sa sœur et ses avocats selon lesquelles il avait eu une éducation difficile entachée de violence domestique, de pauvreté et de vie dans le système d’accueil. Kennelly a dit que même s’il ne l’appellerait pas un « monstre », il pense qu’il est une menace pour la société.

Plus tôt lors de l’audience de lundi lors de l’examen des améliorations de la peine, Kennelly a déclaré qu’il croyait également que Brown n’était pas honnête lorsqu’il a témoigné lors de son procès qu’il n’avait pas sciemment tiré sur Keltner. Il a également déclaré que Brown avait mis d’autres personnes en danger lors de la poursuite à grande vitesse qui a suivi la fusillade, au cours de laquelle Brown aurait accéléré à 124 mph et balayé un autre véhicule.

Brown, qui doit également payer plus de 3 millions de dollars en dédommagement, a présenté ses excuses à la famille de Keltner lors de l’audience de détermination de la peine lundi. Il a également parlé de ses mauvaises interactions avec la police tout au long de sa vie. Lorsqu’il a tiré sur les policiers, il a simplement réagi par peur et il ne voulait pas tuer qui que ce soit, a-t-il déclaré.

Après l’audience, le père de Jacob Keltner, Howard Keltner, a déclaré en prononçant moins que la prison à vie, “le juge a giflé mon fils en plein visage”.

Un détail des objets laissés avec la pierre tombale de l’adjoint du shérif du comté de McHenry, Jacob Keltner, le lundi 29 août 2022, au Crystal Lake Memorial Park 8012 Ridgefield Road à Crystal Lake. Keltner a été tué dans l’exercice de ses fonctions alors qu’il purgeait un mandat d’arrêt à Rockford en mars 2019. (Gregory Shaver – gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver Shaw Media)

Le procureur fédéral, Talia Bucci, et le père et la veuve de Keltner, Rebecca Keltner, ont demandé lors de l’audience que Brown soit condamné à la prison à vie.

Rebecca Keltner a parlé de sa douleur, de sa tristesse, de son anxiété et de ses cauchemars au cours des 1 270 derniers jours depuis la mort de son mari. Elle lui envoie toujours des SMS sachant qu’il ne répondra pas et crie parfois dans le ciel nocturne en espérant qu’il répondra et lui dira quoi faire. Il est difficile de résumer à quel point elle est blessée et a dit qu’elle “n’avait pas fini de l’aimer”, a-t-elle déclaré.

“J’ai eu la chance d’être la femme de Jacob Keltner”, a-t-elle dit en pleurant. “Je donnerais n’importe quoi pour que Jake revienne.”

Keltner, 35 ans, était père de deux fils qui, au moment de sa mort, avaient 6 et 4 ans. Il avait passé cinq ans en tant que membre du groupe de travail régional sur les fugitifs des maréchaux américains des Grands Lacs et près de 13 ans au bureau du shérif du comté de McHenry.

Son père a lu en larmes une déclaration d’impact écrite par sa femme, Helen, qui n’était pas au tribunal lundi. Elle a écrit que ce qu’elle traverse depuis le jour où son fils a été tué “est comme un mauvais rêve qui ne cesse de se produire”.

Le trajet jusqu’à l’hôpital après avoir reçu un appel indiquant que son fils était blessé était “surréaliste”.

Elle a raconté avoir vu son fils à l’hôpital, l’avoir embrassé et lui avoir dit au revoir une dernière fois. Elle a pensé : « Je suis sa mère et je ne peux pas le soigner. … Je voulais juste me réveiller de ce cauchemar », a-t-elle écrit.

Elle a détaillé la vie de son fils, sa personnalité drôle, aimante et gentille. Il “a fait de son mieux dans tout ce qu’il a fait”, a-t-elle déclaré. Elle a parlé de son dévouement en tant que mari et père aimant envers ses deux “fils incroyables”. Elle a écrit qu’elle vivait à quelques pâtés de maisons de son fils et de sa famille et qu’elle le voyait régulièrement faire du vélo ou faire du jogging jusqu’à leur domicile.

«Nous vivions une vie bénie», a-t-elle déclaré.

Des photos de l’adjoint du shérif du comté de McHenry, Jacob Keltner, et d’autres membres des forces de l’ordre qui ont perdu la vie en 2019 et 2020 sont affichées dans la zone d’attente lors de la 2e collecte annuelle de sang bleu commémoratif Jake Keltner lors de la journée d’appréciation des forces de l’ordre le samedi 9 janvier. 2021, à Crystal Lake. (Matthieu Apgar/Matthieu Apgar)

Un thérapeute qui travaille avec la famille depuis la mort de Jacob Keltner a lu des lettres de ses fils. Les garçons ont écrit que leur père leur manquait, ses câlins et ses câlins. Ils ont écrit sur tous les moments amusants qu’ils avaient passés avec lui en jouant à des jeux vidéo, en regardant des films, en mangeant des bonbons et en ayant des “soirées entre garçons”.

“J’aimerais que mon père soit encore là”, a déclaré Carson Keltner, aujourd’hui âgé de 8 ans.

La sœur de Floyd Brown, Dawn Brown, a lu en larmes une lettre au nom d’elle et de ses frères et sœurs, parlant d’une enfance très différente, demandant au juge la clémence et s’excusant auprès de la famille de Keltner.

Elle a dit qu’ils avaient grandi dans un foyer violent et que Floyd Brown avait toujours été un protecteur qui évitait souvent les conflits.

Elle l’appelait son héros et bien qu’il ait eu des difficultés, il était toujours là pour elle et “lui a sauvé la vie à plusieurs reprises”.

“Il n’y a pas de gagnants dans cette affaire”, a-t-elle déclaré.

Au moment de la fusillade, Brown était recherché à Bloomington pour avoir commis «une série de cambriolages résidentiels», Jared Bierbaum du département de police de Bloomington a témoigné lundi lors de l’audience de détermination de la peine.

Howard Keltner, à gauche, le père du père de l’adjoint du shérif du comté de McHenry, Jacob Keltner, prend la parole le lundi 29 août 2022, à la suite de l’audience de détermination de la peine de Floyd Brown. Son autre fils, Luke Keltner, se tient à côté de lui. Brown a été condamné lundi à 55 ans de prison. (Amanda Marrazzo)

Des mandats d’arrêt contre Brown avaient été émis par les comtés de McLean, Champaign et Sangamon, ainsi que par le Département des services correctionnels de l’Illinois.

Bierbaum a déclaré que Brown était soupçonné d’avoir volé des pièces d’or et d’argent, des bijoux haut de gamme et d’autres objets de valeur totalisant près de 400 000 dollars sur une période de plusieurs mois en 2018.

Bucci a décrit les 20 dernières années des antécédents criminels de Brown, y compris une condamnation pour meurtre, cinq condamnations pour violence domestique, violations d’ordonnances de protection, mise en danger d’un enfant, infractions liées aux armes, batteries de policiers et cambriolages.

Un peu plus de trois mois avant la fusillade, le 23 décembre 2018, des agents ont tenté d’arrêter Brown et il a décollé dans sa Dodge Charger à une vitesse d’environ 103 mph; heurter un autre véhicule, blessant gravement le conducteur ; et s’est enfui, a déclaré Bierbaum.

Brown s’est retrouvé à l’hôtel Rockford avec sa petite amie, qui payait chaque semaine, jusqu’à ce qu’il soit localisé par les maréchaux américains le matin de la mort de Keltner.

Lorsque les trois membres du groupe de travail sont arrivés devant la chambre d’hôtel de Brown, ont frappé à la porte et ont annoncé qui ils étaient, Brown a tiré plusieurs balles à la porte, selon les témoignages du procès. Il a ensuite sauté par la fenêtre du troisième étage et a rencontré Keltner.

Après avoir tiré sur Keltner, Brown a décollé dans le même chargeur, menant une poursuite policière à grande vitesse vers Springfield, ont déclaré les procureurs. Après une impasse de cinq heures sur le bord d’une autoroute à Lincoln, il a été placé en garde à vue.

Brown “était prêt à tout pour éviter de retourner en prison”, a déclaré Bucci en demandant qu’il soit condamné à la prison à vie. Brown avait des pistolets préchargés, des centaines de cartouches et d’autres armes à feu dans sa chambre d’hôtel ce jour-là.

“Cela doit être la fin de sa liberté”, a déclaré Bucci. “Il doit être en prison pour le reste de sa vie.”