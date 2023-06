Un homme condamné à 5 ans et demi de prison après avoir plaidé coupable d’avoir fracturé les côtes d’une femme de Wonder Lake – Shaw Local

Un homme a plaidé coupable jeudi d’avoir frappé une femme de Wonder Lake, de lui avoir fracturé les côtes et a été condamné à 5 ans et demi de prison, selon des documents du palais de justice du comté de McHenry.

Tyrone Harris, 52 ans, du pâté de maisons 400 de Plum Street à East Dubuque, Illinois, a conclu une négociation de coups et blessures domestiques aggravées, un crime de classe 2.

Il est tenu de purger 85% de sa peine de prison et à sa libération, il sera en liberté surveillée obligatoire. Il recevra un crédit pour 404 jours purgés dans la prison du comté de McHenry depuis son arrestation. Il recevra également un crédit de 93 jours, une demi-journée pour chaque journée passée à travailler, à faire du bénévolat ou à participer à un programme d’auto-amélioration, selon des documents judiciaires.

Des amendes de 2 042,63 $ ont été ordonnées mais annulées, selon l’ordonnance de condamnation supplémentaire signée par la juge Tiffany Davis.

En échange de son plaidoyer, les autres chefs d’accusation ont été rejetés, notamment les chefs d’accusation supplémentaires de voies de fait graves, de possession illégale d’un véhicule à moteur volé, d’ingérence illégale dans le signalement de violence domestique et de dommages criminels à la propriété, selon des documents judiciaires.

Les procureurs disent que le 13 avril 2022, Harris a attrapé la victime par les cheveux pour la faire sortir du porche et la ramener à l’intérieur d’une résidence de Wonder Lake, l’a étranglée en l’empêchant de respirer en appliquant une pression sur sa gorge ou son cou, et l’a frappée avec un couteau provoquant plaies nécessitant des points de suture. Il a également emporté son téléphone portable et est parti avec lui, l’empêchant d’appeler le 911 pour obtenir de l’aide, selon l’acte d’accusation et la plainte pénale déposée au palais de justice du comté de McHenry.

Il a également été accusé de l’avoir frappée à coups de pied et avec un « objet étranger » et d’avoir causé des dommages à l’intérieur de sa maison en jetant un vase dans une horloge grand-père et en jetant une poêle à frire dans une grande télévision montée, selon la plainte pénale.

Avec le couteau, Harris a coupé la victime, lui causant des lacérations à la jambe gauche et aux deux bras nécessitant des points de suture et «causant une défiguration permanente», selon la plainte pénale.

Il a également été initialement accusé d’être en possession d’une Lincoln MKX blanche « sachant que ledit véhicule avait été volé », selon l’acte d’accusation.