Un homme condamné à 31 ans de prison pour un accident mortel délibéré près d’Hébron en 2020 – Shaw Local

Devant une salle d’audience bondée jeudi, un homme reconnu coupable mais souffrant de troubles mentaux de meurtre au premier degré l’année dernière pour avoir causé un accident en 2020 près d’Hébron qui a tué un homme et en a laissé un autre avec des blessures mortelles a été condamné à 31 ans de prison.

William Bishop, 44 ans, s’est assis stoïquement alors que le juge du comté de McHenry, Michael Coppedge, a exprimé des remords pour les familles et a dit à Bishop qu’il n’était pas «une mauvaise personne», mais il a agi de manière égoïste lorsqu’il s’est délibérément écrasé dans une camionnette de travail venant en sens inverse.

“Je n’ai pas la capacité de remonter le temps (jusqu’aux) 10 secondes qui ont changé la vie de pratiquement tout le monde dans cette salle”, a déclaré Coppedge, ajoutant qu’aucune peine ne “rapprochera” jamais les familles des victimes.

Bishop, qui vivait à Chicago au moment de l’accident, a déclaré qu’il entendait des voix et qu’il était en proie à un épisode psychotique lorsqu’il a pris la route vers l’ouest le 18 mai 2020 pour se vider l’esprit.

Il a dit qu’il tentait de se suicider lorsqu’il a accéléré et traversé la ligne médiane de Vanderkarr Road et a heurté la camionnette conduite par Jason Miller, 41 ans, de McHenry. L’accident a tué Miller et partiellement paralysé son passager, Rory Fiali, 58 ans, également de McHenry.

Le juge du comté de McHenry, Michael Coppedge, prononce sa peine à William Bishop lors de l’audience de détermination de la peine de Bishop, le jeudi 26 janvier 2023, au palais de justice du comté de McHenry à Woodstock. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

En demandant la peine maximale, le procureur adjoint de l’État, Ashley Romito, a déclaré que Bishop pouvait souffrir de maladie mentale, ce jour-là et dans les semaines précédentes, il s’était auto-médicamenté avec de l’alcool et de la marijuana. Elle a également déclaré que des accessoires de consommation de drogue avaient été trouvés dans sa Jeep au moment de l’accident.

Les membres de la famille de Fiali et Miller ont parlé en larmes de leur grande douleur et de leur perte depuis l’accident.

La veuve de Miller, Jaime Miller, avec qui il a deux jeunes filles, a déclaré que Jason était son “meilleur ami” et un “mari aimant” et que sa “douleur et son chagrin” ne finiront jamais.

Elle a pleuré en parlant d’avoir entendu leurs deux petites filles pleurer et dire: “Papa me manque juste.”

À Noël, les enfants ont dit que tout ce qu’ils voulaient demander au Père Noël, c’était “le retour de leur père”. Elle a dit que ses filles lui demandent qui leur apprendra à faire du vélo et qui les accompagnera aux danses papa-fille.

Lorsque la police est venue chez elle ce jour-là et lui a dit que son mari était mort, Miller a déclaré qu’elle était “en état de choc complet” et qu’elle ne pouvait pas comprendre ce qu’ils disaient.

William Bishop est conduit hors du tribunal après avoir été condamné par le juge du comté de McHenry Michael Coppedge le jeudi 26 janvier 2023 au palais de justice du comté de McHenry à Woodstock. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

“Il a été emmené trop tôt”, a-t-elle déclaré, décrivant son mari comme “bon cœur” et quelqu’un toujours “prêt à aider n’importe qui”.

“Nous l’aimions tellement et il nous aimait”, a déclaré Jaime Miller. “Le chagrin ne finira jamais.”

Un membre de la famille a lu une lettre envoyée par la mère de Jason Miller, Kathleen Lees. Depuis sa mort, Lees a déclaré qu’elle était tellement déprimée qu’il était parfois difficile de se lever de son canapé. Aucune mère ne devrait jamais enterrer son enfant, a-t-elle dit, le décrivant comme un “homme bon” et une “âme douce”.

Sa douleur est « incommensurable. … Cela ne finira jamais », a déclaré Lees. “Je ne peux pas dépasser le niveau d’égoïsme (de Bishop).”

Des membres de la famille de Fiali ont également parlé des blessures graves qu’il a subies, notamment une fracture de la mâchoire et des côtes maintenues ensemble par des plaques de métal et des épingles. Il est aveugle de l’œil gauche et paralysé du côté droit et a subi des lésions cérébrales, a déclaré sa femme, Bonnie Fiali, en larmes.

Elle a dit qu’elle et son mari avaient travaillé dur tout au long de leur mariage de 38 ans, avaient acheté la maison de leurs rêves et avaient hâte de profiter de leurs « années dorées » ensemble. Les actes égoïstes de Bishop leur ont enlevé cela.

William Bishop revient sur les personnes dans la galerie alors qu’il parle lors de son audience de détermination de la peine devant le juge du comté de McHenry Michael Coppedge le jeudi 26 janvier 2023 au palais de justice du comté de McHenry à Woodstock. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

Son mari, qui était autrefois un travailleur acharné et aidait à prendre soin de leurs enfants, est retourné dans un centre de réadaptation. Il est en colère, sa personnalité a radicalement changé et il s’en prend souvent à elle. Son niveau de lésions cérébrales est encore inconnu.

Bonnie Fiali est en colère, triste et “a du mal à rester positive”, a-t-elle déclaré.

“Rory est dans sa propre prison pour le reste de sa vie”, et Bishop devrait également être dans une prison pour le reste de sa vie, a-t-elle déclaré.

La mère de Fiali, Roberta Fiali, a également pris la parole, décrivant son fils comme un enfant alors qu’il était exubérant, indépendant et désireux d’apprendre. Mais aujourd’hui, il ne peut pas lacer ses propres chaussures, s’habiller ou se laver. Il ne peut pas communiquer et est considéré comme légalement aveugle.

« Il ne se passe pas un jour sans que je prie pour un miracle », dit-elle. « Il n’y a pas de gagnants dans cette salle. (Cette salle d’audience) est pleine de tragédie humaine due à l’acte égoïste d’un homme. Aujourd’hui, cette salle d’audience est remplie d’une mer de pertes.

Les amis, la famille et un médecin de Bishop ont parlé de ses épisodes de maladie mentale, de son bon caractère et de son temps en tant que nageur de compétition, bâtissant son entreprise et voulant toujours aider les autres.

Sa mère, Suzanne Bishop de Barrington, a demandé la clémence à Coppedge et a déclaré que son fils était un homme “compassionné” avec un bon cœur qui “n’a vraiment pas un os méchant et vicieux dans son corps”. Ce qui s’est passé ce jour-là, c’est parce qu’il était mentalement malade, a-t-elle dit.

Suzanne Bishop essuie une larme en parlant de son fils, William Bishop, lors de son audience de détermination de la peine devant le juge du comté de McHenry, Michael Coppedge, le jeudi 26 janvier 2023, au palais de justice du comté de McHenry à Woodstock. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

Elle a dit que depuis l’accident, il prenait ses médicaments régulièrement et allait mieux, et s’il était autorisé à sortir de prison, il continuerait à prendre soin de sa maladie mentale.

Elle s’est excusée en larmes auprès des familles de Miller et de Fiali.

“Ma famille a prié pour vous tous les jours”, a-t-elle déclaré. « Nous ne sommes pas de mauvaises personnes. Mon fils est une âme gentille et douce. Il n’a jamais fait de mal à personne de toute sa vie.”

Son fils était l’enfant qui s’asseyait “avec l’enfant qui était assis à une table pour le déjeuner seul” et “attentif” à ceux qui étaient tristes, a-t-elle dit.

William Bishop a également présenté ses excuses aux familles et a déclaré qu’à sa sortie de prison, il enseignerait l’importance de traiter correctement la santé mentale et de ne pas s’auto-médicamenter avec des drogues et de l’alcool. Il a également déclaré qu’il défendrait les personnes souffrant de maladie mentale.

“Je suis dévasté par ce qui s’est passé”, a déclaré Bishop. “Je me sens mal. … S’il y avait quelque chose que je pouvais faire pour changer les événements tragiques de cette journée, je le ferais.

Clarification : Cette histoire a été mise à jour pour clarifier que Rory Fiali a subi une paralysie partielle du côté droit à la suite de l’accident.