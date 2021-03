Un homme accusé d’avoir noyé deux de ses fils et d’avoir tenté de tuer son ex-femme en les chassant d’un quai de Los Angeles pour percevoir une indemnité d’assurance a été condamné jeudi à 212 ans de prison fédérale pour fraude.

Ali F. Elmezayen, 45 ans, a reçu la peine maximale d’un juge qui a dénoncé un «stratagème diabolique et diabolique».

« Il est l’ultime bidon et un menteur habile … et n’est rien de plus qu’un tueur avide et brutal », a déclaré le juge de district américain John R. Walter. «Le seul regret de l’accusé est de s’être fait prendre.»

Le juge a également ordonné à Elmezayen de verser 261 751 $ de dédommagement aux compagnies d’assurance. Un jury fédéral l’a reconnu coupable de fraude postale, de fraude électronique, de vol d’identité aggravé et de blanchiment d’argent en 2019.

Après que la voiture ait plongé dans l’eau en 2015, Elmezayen a été inculpé dans l’affaire de fraude fédérale et accusé par les procureurs locaux de meurtre, de tentative de meurtre et d’une circonstance particulière selon laquelle les meurtres étaient destinés à un gain financier.

Les accusations de meurtre ont été arrangées pour être poursuivies après l’affaire fédérale.

«Un mandat d’arrêt a été émis et notre bureau évalue la prochaine étape», a déclaré Greg Risling, un porte-parole du procureur du comté de Los Angeles, dans un courriel adressé à l’Associated Press.

Elmezayen, de la banlieue de Hawthorne, a acheté pour plus de 3 millions de dollars de polices vie et décès accidentel sur lui-même et sa famille auprès de huit compagnies d’assurance entre juillet 2012 et mars 2013, selon les procureurs fédéraux.

Il a payé plus de 6000 $ par an en primes pour les polices tout en déclarant un revenu de moins de 30000 $ par an dans ses déclarations de revenus, ont déclaré les procureurs, notant qu’il avait commencé à acheter les polices la même année où il avait quitté une faillite en vertu du chapitre 11.

Les procureurs ont déclaré qu’Elmezayen avait appelé à plusieurs reprises les entreprises pour vérifier que les polices étaient actives et qu’elles paieraient des prestations si son ex-femme décédait dans un accident et confirmaient auprès d’au moins deux assureurs qu’ils n’enquêteraient pas sur les réclamations faites deux ans après les achats.

Elmezayen a conduit une voiture transportant son ex-femme et ses deux plus jeunes enfants au large d’un quai de pêcheurs commerciaux dans la région de San Pedro du port de Los Angeles le 9 avril 2015. C’était 12 jours après la période de contestabilité de deux ans le dernier des ses polices d’assurance ont expiré, ont déclaré les procureurs.

Elmezayen est sorti par la vitre ouverte du côté conducteur et son ex-femme, qui ne savait pas nager, a été secourue quand elle est sortie et un pêcheur lui a jeté un dispositif de flottaison. Les garçons, âgés de 8 et 13 ans, nous sommes attachés et n’avons pas pu échapper au véhicule.

Leur troisième fils était absent au camp à ce moment-là.

Elmezayen a reçu plus de 260 000 dollars en produits d’assurance de deux sociétés sur des polices qu’il avait souscrites sur la vie des enfants et utilisé une partie de l’argent pour acheter un bien immobilier en Égypte et un bateau, ont déclaré les procureurs.