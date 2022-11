Un homme condamné à 18 mois pour avoir battu Shih Tzu avec une ceinture – Shaw Local

Un homme du comté de Cook a été condamné à 18 mois de prison pour avoir battu un Shih Tzu de 7 ans avec une ceinture, l’envoyant chez le vétérinaire, selon un communiqué de presse du bureau du procureur de l’État du comté de DuPage.

Irmani Lewiel, 27 ans, du bloc zéro-100 de Churn Road, Matteson, a comparu lundi lors d’une audience de détermination de la peine devant la juge Margaret O’Connell, qui a prononcé la peine. Le 18 mai, Lewiel a plaidé coupable à un chef d’accusation de cruauté aggravée envers les animaux, a indiqué le communiqué.

Le 5 septembre 2020, vers 19h30, la police de Woodridge a reçu un appel du VCA Arboretum View Animal Hospital pour un rapport d’un Shih Tzu maltraité nommé Bella. À leur arrivée, les agents ont appris qu’après être rentrés du travail, le propriétaire a trouvé Bella allongée sans vie dans un coin et a immédiatement dit à son petit ami, identifié plus tard comme Lewiel, de l’emmener avec Bella chez le vétérinaire, selon le communiqué.

Une enquête a révélé que pendant que Lewiel était seul à la maison avec Bella, le chien est allé à la salle de bain sur le sol de la maison, moment auquel Lewiel “l’a huée dans la bouche” cinq fois avec une ceinture. Suite à un examen du vétérinaire, il a été déterminé que Bella souffrait de trois fractures des côtes sur son côté droit et de poches d’air sous la peau ainsi que de deux fractures des côtes sur son côté gauche, des fractures aux deux orbites, une incisive cassée qui saignait, des ecchymoses autour du bassin dorsal et une dent molaire saignante cassée dans la ligne des gencives afin que Bella ne puisse pas fermer la bouche, a déclaré le communiqué.

Bella a été soignée pour ses blessures et s’est rétablie. Bella et l’autre chien du couple ont été confisqués par les propriétaires et adoptés par une autre famille.

“Dans le comté de DuPage, la cruauté envers les animaux est prise très au sérieux.” Le procureur du comté de DuPage, Robert Berlin, a déclaré dans un communiqué : « Ce que je trouve particulièrement alarmant dans cette affaire, c’est la quantité de douleur et de souffrance que M. Lewiel a infligée à un petit chien sans défense. Heureusement, Bella s’est remise de ses blessures et vit confortablement avec une famille aimante et attentionnée.