Un homme condamné à 16 ans de prison pour avoir comploté pour kidnapper le gouverneur du Michigan

“Les conspirateurs auraient facilement pu tuer le gouverneur lors d’un enlèvement bâclé, tuer des forces de l’ordre sans méfiance lors d’un contrôle routier ou d’une autre rencontre inattendue, ou faire exploser des passants innocents avec une bombe construite avec négligence”, ont déclaré les procureurs fédéraux dans une note de condamnation, dans laquelle ils a demandé au juge Jonker d’imposer une peine d’emprisonnement à perpétuité.

Au procès, l’avocat de M. Fox, Christopher Gibbons, a décrit son client comme un dupe peu impressionnant qui parlait d’un gros match mais n’avait aucune chance réelle de réussir une attaque. M. Gibbons a déclaré que des agents infiltrés du FBI s’en prenaient à M. Fox, prétendant être son ami et l’attirant dans un complot qu’il était incapable de planifier lui-même. En plaidant pour une peine moindre, M. Gibbons a écrit que les procureurs avaient utilisé “un langage exagéré pour créer le faux récit d’un chef paramilitaire terrifiant”.

“Adam Fox était un réparateur d’aspirateurs au chômage qui exprimait ses frustrations sur les réseaux sociaux mais respectait les lois de l’État du Michigan”, a écrit M. Gibbons dans une note de condamnation.

Mme Whitmer, qui a été élue pour un second mandat le mois dernier, a déclaré après le procès que les condamnations montraient “que la violence et les menaces n’ont pas leur place dans notre politique et que ceux qui cherchent à nous diviser seront tenus pour responsables”.

Lors de son premier procès au printemps, les jurés ont acquitté deux des coaccusés de M. Fox, mais n’ont pas réussi à se prononcer sur les accusations portées contre M. Fox et un autre homme, Barry Croft. Lors d’un deuxième procès cet été, qui s’est déroulé au milieu d’une campagne électorale tendue dans un Michigan politiquement divisé, M. Fox et M. Croft ont chacun été reconnus coupables de complot d’enlèvement et de complot en vue d’utiliser une arme de destruction massive.