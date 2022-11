Un homme condamné à 15 ans pour tentative d’incendie criminel dans le cinéma d’Oak Brook – Shaw Local

Un homme de Chicago a été condamné mardi à 15 ans de prison après avoir plaidé coupable à un chef d’accusation de tentative d’incendie criminel aggravé résultant d’un incident survenu au Oak Brook Center AMC Theatre en janvier 2018.

David Ferguson, 33 ans, a comparu devant le tribunal du comté de DuPage mardi matin devant la juge Margaret O’Connell qui a accepté son plaidoyer et prononcé la peine.

Le 2 juillet 2018, un mandat d’arrêt du comté de DuPage d’un montant de 250 000 $ a été exécuté contre Ferguson alors qu’il était détenu à la prison du comté de Cook faisant face à des accusations d’incendie criminel aggravées non liées. Il est resté en détention depuis lors, selon un communiqué de presse du bureau du procureur de l’État du comté de DuPage.

Dans les premières heures de la soirée du 12 janvier 2018, le directeur du théâtre AMC a été informé par un membre du personnel qu’un individu suspect se promenait dans la zone du théâtre 5. Lorsque le directeur s’est rendu au théâtre 5, il a senti une forte odeur, déterminé plus tard comme étant un diluant à peinture, venant du théâtre 6. Le directeur a également observé des clients quittant rapidement le théâtre 6, indique le communiqué.

Lorsque le directeur est entré dans le théâtre 6, il a trouvé Ferguson assis dans le théâtre avec une boîte de diluant à peinture sur ses genoux. Le directeur a rapidement escorté Ferguson hors du théâtre, moment auquel Ferguson a sorti des cigarettes et un briquet de sa poche et a tenté d’allumer une cigarette. Ferguson a ensuite été escorté hors de la propriété.

Une enquête sur l’affaire menée par le département de police d’Oak Brook a identifié Ferguson comme un suspect et a découvert qu’il avait versé du diluant à peinture sur le sol du théâtre et laissé des serviettes en papier imbibées de diluant à peinture dans le théâtre, selon le communiqué.

“Heureusement, grâce à la vigilance du personnel et à la réponse rapide du directeur du Oak Brook Center AMC Theatre, une éventuelle tragédie a été évitée”, a déclaré le procureur du comté de DuPage, Robert Berlin, dans le communiqué. “Heureusement, aucun incendie n’a jamais été allumé. , et personne n’a été blessé par les vapeurs chimiques.

«Pendant la saison des fêtes, nos théâtres, restaurants et établissements de vente au détail sont extrêmement occupés par les acheteurs et les célébrations des fêtes. La phrase du juge O’Connell envoie le message que dans le comté de DuPage, nous utiliserons toutes les ressources à notre disposition pour protéger nos entreprises et leur clients tout au long de cette saison des fêtes et tout au long de l’année.

Ferguson devra purger 50% de sa peine dans le comté de DuPage pour être purgée consécutivement à une peine de six ans qu’il a reçue du comté de Cook. O’Connell a ordonné que les peines soient purgées consécutivement plutôt que simultanément en fonction de la menace de l’accusé pour la sécurité publique.