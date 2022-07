Un homme condamné à 1 an pour alerte à la bombe au Capitole du Michigan

LANSING, Michigan (AP) – Un homme qui a reconnu avoir appelé à une alerte à la bombe au Capitole du Michigan a été condamné mercredi à un an de prison, a déclaré le procureur général Dana Nessel.

Michael Varrone, 49 ans, de Charlotte, a plaidé coupable le mois dernier pour fausse déclaration ou menace de bombe/dispositif nocif. Les procureurs ont rejeté deux accusations de terrorisme portées contre lui.

Le juge James Jamo a condamné Varrone à un an dans la prison du comté d’Ingham sans possibilité de libération anticipée et à trois ans de probation, a déclaré Nessel. Varrone doit également suivre un traitement de santé mentale.

Varrone a été accusé d’avoir appelé la Maison du Michigan à six reprises le 12 décembre et d’avoir menacé au moins une fois la représentante Cynthia Johnson et sa famille. Quelques jours plus tôt, Johnson – une démocrate de Detroit qui est noire – s’était rendue sur les réseaux sociaux pour avertir les «Trumpers» après avoir déclaré qu’elle avait reçu au moins une menace raciste selon laquelle elle devrait être lynchée après qu’un comité dirigé par les républicains eut entendu des allégations sans fondement de fraude électorale généralisée de la part de Rudy Giuliani, l’avocat personnel du président Donald Trump de l’époque.

The Associated Press