Un homme comparaît devant le tribunal pour faire face à des accusations de meurtre après avoir “tenté de poignarder deux flics”

Un voleur présumé a comparu à l’Old Bailey accusé d’avoir poignardé deux policiers.

Mohammed Rahman, 24 ans, en aurait poignardé un au cou et à la poitrine et un second au bras.

Des images ont montré les conséquences de l’attaque dans le West End de Londres

Il a été inculpé de tentative de meurtre sur un officier masculin et de GBH sur sa collègue.

Il est également accusé de vol, d’agression, d’avoir un couteau et d’avoir menacé trois autres officiers à Leicester Square, à Londres, le 16 septembre.

Rahman, de Notting Hill, dans l’ouest de Londres, a été placé en garde à vue.

Une autre audience a été fixée au 21 décembre.

Un policier a été poignardé trois fois au cou et une fois à la poitrine, et une jeune femme a été grièvement poignardée au bras, ce qui pourrait changer sa vie.

Une arme sanglante à long manche avec une lame a été vue gisant sur le trottoir après l’attaque présumée.