Un homme commence à chanter des chansons de Juhi Chawla au milieu du plaidoyer de Delhi HC contre la 5G, retiré de l’audience virtuelle

L’acteur et environnementaliste de Bollywood Juhi Chawla a saisi la Haute Cour de Delhi lundi contre la mise en place de réseaux sans fil 5G dans le pays. Dans son plaidoyer, elle a soulevé des questions relatives à l’impact des rayonnements nocifs sur les citoyens, les animaux, la flore et la faune. Cependant, l’audience virtuelle a été interrompue à plusieurs reprises par un homme qui n’arrêtait pas de se joindre à la réunion et de chanter des chansons des films précédents de l’acteur.

Tout d’abord, l’homme a interrompu la session avec la chanson « Ghoonghat Ki Aad Mein Dilbar Ka » du film hindi de 1993 « Hum Hain Raahi Pyar Ke » et l’a suivie avec « Lal lal hoton pe gori tera naam hai » du 1995 film Najaayaz.

Après l’interruption, l’homme a été rapidement retiré de la séance. Cependant, sans se laisser décourager, le « fan » a de nouveau rejoint la réunion et a cette fois commencé à chanter « Meri banno ki aayegi baraat » d’un autre film de 1993 « Aaina ».

L’interruption a beaucoup amusé dans la réunion. En réponse au chant, l’avocat de Chawla a été cité par CNBCTV18 : « J’espère que l’un des intimés n’a pas chargé quelqu’un de le faire. Aucun partisan de Juhi ne le fera », et a ajouté, « il semble que la personne soit déjà affectée par le rayonnement 4G. »

Alors que beaucoup se demandaient comment l’homme avait réussi à se joindre à l’appel, il s’est avéré que Chawla avait elle-même invité des orateurs à se joindre au plaidoyer dans les messages sur les réseaux sociaux partagés mardi.

Hum… au 5G ! 😁👍Si vous pensez que cela vous concerne de toute façon, n’hésitez pas à participer à notre première audience virtuelle tenue à la Haute Cour de Delhi, qui se tiendra le 2 juin à partir de 10h45 🙏 Lien dans ma bio. https://t.co/dciUrpvrq8 – Juhi Chawla (@iam_juhi) 1 juin 2021

Chawla avait déposé une plainte contre la mise en place de réseaux sans fil 5G dans le pays le 31 mai. Nonobstant l’interruption musicale, Chawla dans son plaidoyer a déclaré que si les plans de l’industrie des télécommunications pour la 5G se réalisaient, personne, aucun animal, aucun oiseau, aucun insecte et aucune plante sur Terre ne pourra éviter l’exposition, 24 heures sur 24, 365 jours par an, à des niveaux de rayonnement RF qui sont 10 fois à 100 fois supérieurs à ce qui existe aujourd’hui.

Ces plans 5G menacent de provoquer des effets graves et irréversibles sur les humains et des dommages permanents à tous les écosystèmes de la Terre, a-t-elle déclaré.

