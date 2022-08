Un homme commande des glaces et reçoit des préservatifs de Swiggy ; Twitter se demande ce que ‘Çondom Guy’ a

Un homme de Coimbatore a commandé de la glace et des chips pour ses enfants sur Swiggy mais a reçu des préservatifs à la place. Periasamy, naturellement vexé, s’est rendu sur Twitter le 27 août pour partager sa plainte, ainsi qu’une photo des deux paquets de préservatifs qu’il a reçus via Swiggy Instamart. Bien que son tweet original ait été supprimé, un autre utilisateur de Twitter en a partagé une capture d’écran sur la plateforme de microblogging. Apparemment, le problème de Periasamy a été abordé et résolu par Swiggy après le tweet.

“Mes pensées vont à l’autre gars qui a eu de la glace et des chips !” L’utilisateur de Twitter qui a partagé la capture d’écran a écrit. Son inquiétude a été reflétée par de nombreuses autres personnes qui ont pu être vues en train d’émettre des hypothèses sur la façon dont «l’autre gars» qui a obtenu la crème glacée et les chips au lieu des préservatifs aurait pu gérer la situation.

Mes pensées vont à l’autre gars qui a eu de la glace et des frites ! pic.twitter.com/UnNucBFqQG – IIIIIIIIIll (@_NairFYI) 28 août 2022

Il aurait traversé une situation très traumatisante et dilemmatique. pic.twitter.com/YyXIacBSOK – Vlad 🍷 (@i4Nutella) 28 août 2022

😂😂😂😂😂 Désolé ! J’ai bien rigolé sur le sort. – Ashwini K Pandey (@ashwinikpn) 29 août 2022

C’est l’univers qui leur envoie un message, aux deux parties. Ce qui aurait pu être, et ce qui serait. — Sifar Twittarvi صفر ٹویٹروی (@rabblerazz) 28 août 2022

une fois j’ai commandé de la glace et des frites et j’ai eu de la glace et des frites ET un préservatif https://t.co/Zkv10JweNX – le frère enby de dani (@azaabhours) 28 août 2022

De telles confusions continuent de se produire avec les plates-formes de livraison de nourriture et Twitter est apparu comme une solution rapide à de telles situations, car le traitement des plaintes se produit généralement rapidement via la plate-forme.

Récemment, une gaffe hilarante avec un gâteau commandé via Zomato a diverti Twitter. Une femme du nom de Vaishnavi Mondkar avait ajouté une consigne de livraison : « Apportez 500/- monnaie ». L’instruction a été bien exécutée, mais pas d’une manière que quiconque verrait venir. Le point de vente de gâteaux (prétendument) a écrit “Apportez 500/- changement” en cerise sur le gâteau. Le partenaire de livraison a-t-il réellement apporté le changement ? Qu’est-il arrivé au gâteau ? La personne à qui il était destiné a-t-elle au moins apprécié l’humour de la situation ? Il y a trop de questions sans réponse.

“Instructions de livraison mein likha tha” Apportez 500/-change “toh unhone cake pe likhke bheja”, a écrit Vaishnavi sur Facebook avec un emoji souriant.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici