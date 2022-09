Un homme commande des ailes de poulet à DoorDash, reçoit des os et une note

Les applications de livraison de nourriture ont simplifié nos vies. Après une journée mouvementée, lorsque vous ne voulez pas cuisiner mais que vous avez faim, vous pouvez simplement choisir de commander à partir de ces applications. Mais de temps en temps, nous entendons des histoires bizarres et déconcertantes. Comment vous sentirez-vous si vous êtes affamé mais que tout ce que vous recevez dans votre commande est une note sans nourriture ? Quelque chose de similaire s’est produit avec un utilisateur d’Instagram, Damien Sanders. Il a partagé une vidéo sur sa plateforme de médias sociaux montrant sa nourriture entièrement mangée et une note écrite du livreur.

Selon Damien, il avait commandé des frites, des ailes de poulet et une boisson dans un restaurant via l’application de livraison de nourriture DoorDash. Dans la vidéo désormais virale, il a ouvert son paquet qui ne contenait ni frites ni ailes de poulet, mais uniquement des os et une boisson intacte avec une note laissée.

Damien a lu la note dans le clip qui disait: «Je suis désolé et 8 (mangé) cho (votre) nourriture. Je suis fauché et affamé, considérez que vous payez au suivant. Je quitte ce boulot minable de toute façon. Soyez béni, votre véritable DoorDash Guy (sic).

Il a écrit la légende de la vidéo, “La vidéo ‘originale’. Oui, c’est moi! Allez maintenant DoorDash Nikka, pas mon poulet ! »

Les utilisateurs d’Instagram ont cependant des réactions mitigées, certains d’entre eux ont qualifié la vidéo de fausse tandis que d’autres ont demandé à l’homme de ne pas porter plainte. “C’est bon, pardonnez-lui”, a écrit l’un d’eux dans la section des commentaires. Un autre a dit : « Que Dieu vous bénisse. Monsieur, s’il vous plaît, ne prenez aucune mesure contre le livreur.

Quelqu’un a commenté: “Eh bien, tu l’as définitivement inventé.” Un autre utilisateur a écrit : « Mec écrit comme tu parles. Soit faux, soit vous ne pouvez pas lui reprocher d’être votre alter ego lol. «Il aurait tout simplement pu ne pas le livrer et suivre son propre chemin. Les gens feront n’importe quoi pour la publicité », commente un autre internaute.

La vidéo a recueilli plus de 3 300 vues. Un incident similaire s’est produit en 2018 lorsque Zomato a limogé un livreur pour avoir mangé de la nourriture de consommateurs.

