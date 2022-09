L’absence d’esprit est une caractéristique commune que beaucoup d’entre nous partagent. Être préoccupé par des pensées qui n’ont rien à voir avec l’activité à laquelle vous vous livrez actuellement peut vous faire faire des choses qui paraissent stupides.

La poignée Twitter TansuYegen est connue pour publier des vidéos souvent amusantes et hilarantes. La plus récente montre un homme sur un bateau à moteur prenant des selfies avec un poisson qu’il a, selon toute probabilité, attrapé dans l’eau. Il est tout souriant en prenant le selfie, sans se douter de la bévue qu’il s’apprêtait à commettre.

Après avoir terminé les selfies, au lieu de jeter le poisson à l’eau, il a plutôt jeté son téléphone dans l’eau. C’est en effet un grand moment facepalm pour internet. Cependant, ce n’est certainement pas amusant pour l’homme, qui a payé un lourd tribut pour son erreur. Regardez la vidéo.

Cependant, il est fort possible que la vidéo soit entièrement scénarisée et ait été réalisée délibérément. Un utilisateur de Twitter n’a pas tardé à déterrer une autre vidéo hilarante du même homme et à la publier dans la section des commentaires, ce qui signifie que l’homme fait probablement de telles vidéos.

Lmao, même type. C’est quand même marrant pic.twitter.com/6RIHFdYaZY — Mélanine Pro (@BlakMaestro) 11 septembre 2022

Même dans ce cas, la vidéo reste drôle et vous donnera votre dose quotidienne de rire, en plus de vous donner envie de prendre des selfies avec un poisson sur un bateau.

