Un homme choqué à plusieurs reprises avec Taser par LAPD est décédé d’une hypertrophie cardiaque et de la consommation de cocaïne, selon le coroner

LOS ANGELES (AP) – Un enseignant qui a été choqué à plusieurs reprises avec un Taser par la police de Los Angeles est décédé des suites d’une hypertrophie cardiaque et de la consommation de cocaïne, selon un rapport d’autopsie publié vendredi.

La mort le 3 janvier de Keenan Darnell Anderson, 31 ans, a provoqué un tollé contre l’usage de la force par le département de police de Los Angeles. C’était l’une des trois confrontations mortelles du LAPD, dont deux fusillades, qui ont eu lieu quelques jours seulement après le début de la nouvelle année.

La manière précise de la mort d’Anderson n’a pas été déterminée, mais la cause a été répertoriée comme « effets de la cardiomyopathie et de la consommation de cocaïne » et sa mort a été « déterminée quelques heures après la contention et l’utilisation d’appareils énergétiques », indique le rapport du coroner.

L’avocat de la famille, Carl Douglas, n’a pas immédiatement répondu à un e-mail de l’Associated Press vendredi soir demandant des commentaires sur le rapport.

Anderson était professeur d’anglais au lycée à Washington, DC, et cousin du co-fondateur de Black Lives Matter, Patrisse Cullors.

Il rendait visite à des membres de sa famille à Los Angeles lorsqu’il a été arrêté parce qu’il était soupçonné d’avoir causé un accident de la circulation avec délit de fuite dans la région de Venise, a indiqué la police.

Un officier a trouvé Anderson « courant au milieu de la rue et affichant un comportement erratique », selon un récit de la police.

Anderson a d’abord obéi aux agents alors qu’ils enquêtaient pour savoir s’il était sous l’influence de drogues ou d’alcool, mais il s’est ensuite enfui, a déclaré le chef de la police Michel Moore.

La police a poursuivi Anderson et il a été choqué avec un Taser au moins six fois au cours d’une lutte alors qu’il résistait à son arrestation, a indiqué la police.

« Ils essaient de George Floyd moi », a déclaré Anderson alors qu’un officier menaçait d’utiliser un pistolet paralysant, qui a été déployé à plusieurs reprises quelques secondes plus tard alors qu’Anderson était face contre terre sur le trottoir et demandait de l’aide, en disant: « Je ne résiste pas .”

Anderson a crié à l’aide après avoir été coincé dans la rue par des policiers et choqué à plusieurs reprises, selon des images de la caméra du corps de la police publiées par le LAPD. Des images montraient également un officier appuyant son avant-bras sur la poitrine d’Anderson et un coude dans son cou.

« Ils essaient de me tuer », a crié Anderson.

Après avoir été maîtrisé, Anderson a fait un arrêt cardiaque et est décédé dans un hôpital environ quatre heures plus tard.

Ses proches ont déposé une réclamation de 50 millions de dollars auprès de la ville, ce qui est une exigence légale avant de déposer une plainte. La plainte allègue que les agents ont utilisé une force meurtrière de manière déraisonnable, n’ont pas suivi la formation et ont déposé de faux rapports de police.

The Associated Press