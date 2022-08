Un homme choisit des poux dans les cheveux de son partenaire à un rendez-vous dans une vidéo virale

Internet a produit une vidéo dans laquelle on peut voir un couple passer du temps ensemble au bord d’une rivière lors de leur rendez-vous. Cependant, il y a une torsion. Le petit ami a été enregistré en train de retirer les poux des cheveux de son partenaire. La courte séquence de la même chose fait le tour d’Internet et les internautes l’appellent de manière hilarante un “véritable amour”. La vidéo, qui a été publiée par une page Instagram de partage de mèmes le mois dernier, montre un couple assis dans des escaliers au milieu d’un environnement envoûtant et serein de nature luxuriante et de rivière.

Le petit ami peut être vu assis derrière sa petite amie. Et puis il fait l’une des choses les plus drôles et les plus bizarres que vous puissiez faire lors d’un rendez-vous – trouver des poux dans les cheveux de son partenaire, puis les enlever. Après avoir regardé le clip, il est sûr de dire que l’amour peut vous faire parcourir de grandes distances.

Tout en partageant la vidéo, la page meme a écrit dans la légende “Homme de culture”.

En plaisantant sur le fait que c’est le point extrême auquel une personne pourrait s’occuper de quelqu’un, un utilisateur est allé dans la section des commentaires et a écrit: “C’est le véritable exemple du véritable amour.” En dehors de cela, la section des commentaires a été inondée de réactions hilarantes. Un utilisateur a commenté: «Itna attentionné bf principal bhi mérite krti hu yrr. (Je mérite aussi un petit ami aussi attentionné.) »

Beaucoup ont comparé le couple à des singes, qui s’arrachent souvent les poux lorsqu’ils se livrent à des liens sociaux. Un autre utilisateur l’a appelé “Petit ami de l’année”.

Plus tôt, une vidéo étrange mettant en vedette un couple romantique sur la chanson de Baazigar est devenue virale. Dans la vidéo, l’homme a été vu en train d’imiter Shah Rukh Khan, tandis qu’une femme se tenait là comme une statue. La vidéo a laissé les internautes en grand écart.

