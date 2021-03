Mais la réponse réfléchie de Gupta lui vaut plus de respect et d’applaudissements. Gupta a dit à la personne que sans le consentement de la fille, il ne pouvait être d’aucune utilité et a conseillé à l’homme de ne rien faire contre sa volonté. Le 8 mars, Gupta a écrit sur Twitter: «Malheureusement, sans son consentement, nous ne pouvons être d’aucune utilité. Tu ne devrais rien faire non plus contre sa volonté. Il a en outre ajouté que si la fille accepte un jour la proposition, le garçon a ses meilleurs voeux et bénédictions et a ajouté le tweet avec « #ANoMeansNo ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy