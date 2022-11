Un homme chante “Mann Bharrya” de B Praak avec un musicien de rue dans le CP de Delhi, le duo obtient l’amour d’Internet

Une vidéo d’un jeune musicien chantant Mann Bharrya au Connaught Place de Delhi est devenue virale sur les réseaux sociaux. Ce qui l’a rendu plus intéressant, c’est qu’un spectateur qui semblait impressionné par le garçon a décidé de le rejoindre pour une jam session impromptue, attirant ainsi de nombreux passants. Dans le clip, l’homme commence à chanter le refrain et le jeune musicien attrape le rythme et joue de sa guitare pour rejoindre le premier. Si l’on se fie à la vidéo, l’homme était apparemment en train de magasiner à proximité lorsque son attention s’est portée sur le musicien assis dans un coin de Connaught Place.

Les deux coordonnent parfaitement les rythmes de la chanson pour offrir une performance harmonieuse. Selon un rapport de Times Now, le jeune musicien avec une guitare a ensuite été identifié comme étant Shyam, tandis que l’homme qui le rejoint est Luv Singh. La vidéo qui a été partagée en ligne par un utilisateur d’Instagram a conquis plusieurs cœurs grâce au duo mélodieux. Regardez le clip ici :

La vidéo a amassé plus de 2,2 millions de vues et plus de deux lakh aime sur l’application de partage de photos. Un barrage d’internautes s’est rendu dans la section des commentaires du message pour faire l’éloge de la performance en duo. Un utilisateur a écrit : “Une âme pure avec du talent”, un autre a commenté : “Tout le monde n’a pas cet esprit.” Un autre a rejoint, “Meilleure chose sur Internet”. Un utilisateur de médias sociaux croit: “Chaque âme brisée a ressenti cela”, un autre a déclaré: “L’esprit touche aussi le cœur Vibes.”

Pendant ce temps, même Luv Singh a répondu au clip et a écrit : « Merci beaucoup pour la vidéo. Je suis content que la chanson live te plaise. Tysme.

Mann Bharrya, la chanson émouvante a été à l’origine chantée et composée par le chanteur punjabi B Praak tandis que les paroles ont été écrites par Jaani. Une nouvelle interprétation de la chanson, Mann Bharrya 2.0, a également été recréée pour le film biographique Shershaah avec Kiara Advani et Sidharth Malhotra.

Que pensez-vous de la version impromptue de Mann Bharrya ?

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici