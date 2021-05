Un homme chante la chanson de Kishore Kumar dans un adieu déchirant à sa mère mourante

Les médecins et les agents de santé ont été à la pointe de la lutte contre le coronavirus et au milieu de la bataille en cours pour sauver des vies, ils racontent souvent des histoires de courage, de détermination et de conviction face à la pandémie qui remonte le moral de tous. Mais la tristesse et les troubles associés à la mort et au désespoir nous ont également enveloppés et, comme ceux qui sont à l’avant-garde de la bataille contre le virus menaçant, les médecins sont souvent obligés de tout voir. Un médecin s’est récemment rendu sur les réseaux sociaux pour parler d’un incident dont elle a été témoin au cours duquel une patiente âgée de Covid-19 qui a été hospitalisée et qui ne survivrait pas à l’épreuve, a parlé à son fils dans un moment d’émotion. Son fils, a déclaré le médecin, a demandé quelques minutes pour rester connecté à l’appel et il a chanté un numéro de Bollywood populaire pour sa mère.

Le Dr Dipshikha Ghosh s’est rendu sur Twitter mercredi pour publier: «Aujourd’hui, vers la fin de mon quart de travail, j’ai appelé par vidéo les proches d’un patient qui n’allait pas y arriver. Nous le faisons généralement dans mon hôpital si c’est quelque chose qu’ils veulent. Le fils de ce patient a demandé quelques minutes de mon temps. Il a ensuite chanté une chanson pour sa mère mourante. «

Dipshikha a dit que l’homme a commencé à chanter «Tera Mujhse Hai Pehle Ka Nata Koi» pendant que toutes les infirmières venaient et se tenaient près du lit de la femme âgée.

«Je suis juste resté là à tenir le téléphone, à le regarder en train de regarder sa mère et de chanter. Les infirmières sont venues et sont restées silencieuses. Il est tombé en panne au milieu mais a terminé le couplet. Il a demandé ses signes vitaux, m’a remercié et a raccroché. «

En terminant son tweet, Dipshikha a déclaré après l’incident, comment la chanson a maintenant changé pour eux et elle l’associera pour toujours au duo mère-fils.

Les infirmières et moi étions là. Nous secouons la tête, les yeux humides. Les infirmières sont retournées une à une aux patients qui leur avaient été attribués et se sont occupées de celles-ci ou des alarmes des évents / unités de dialyse. Cette chanson a changé pour nous, du moins pour moi. Cette chanson sera toujours la leur. – Docteur (@DipshikhaGhosh) 12 mai 2021

Le tweet de Dipshikha est devenu viral et les internautes ont commenté son message déchirant. Beaucoup d’autres se sont également joints à leurs propres histoires d’adieux inachevés et de luttes pour faire face à la perte de leurs proches.

Lisez cet article deux fois. Résume la douleur et les émotions étouffées. Bon travail de docteur. – Arnab (@ UnknownIndian12) 12 mai 2021

Je n’ai pas pu parler à mon grand-père une seule fois parce que les médecins et les infirmières me disaient toujours qu’il était sérieux et le faire beaucoup parler lui rendrait la respiration plus difficile. La veille de son décès, on m’a dit la même chose. J’ai toujours pensé qu’il reviendrait. – Garima (@j_garima_j) 12 mai 2021

Cette sensation de regarder un autre humain à bout de souffle… Je ne souhaiterais pas cette maladie à mon pire ennemi – Navroz Mehta (@navrozmehta) 12 mai 2021

Que Dieu vous bénisse tous Docteur à l’hôpital. Vous nous tenez tous la main dans cette bataille intense. Que les pouvoirs soient avec vous. Toutes les gloires avec toi. Prières pour vous tous. Prends soin de toi, reste fort. L’Inde a besoin de vous. Merci 🙏— 🇮🇳 अजीत অজীত Ajit (@the_ajitsingh) 12 mai 2021

J’avais une boule dans la gorge en lisant le récit. Je peux comprendre à quel point ce moment a dû être difficile pour vous de rester forts avec intégrité sans toutefois rompre avec cette impuissance de l’humanité. Je prie pour que cela n’arrive à personne d’autre. Beaucoup d’amour et de force pour vous – Sharmeen Mukhtar #SavePalestine (@sharmeenmukhtar) 12 mai 2021

Vous avez fait un acte héroïque. Peu de gens peuvent répondre à de tels souhaits. Restez en sécurité et fort. Respect à vous tous – Tapas Sharma (@oldengold) 12 mai 2021

Merci d’avoir rendu cela possible. Il s’en souviendra, il pourrait dire au revoir! – Mythily (@myth_mythily) 12 mai 2021

L’Inde a enregistré jeudi plus de 3,5 lakh de cas par jour après un creux de deux jours alors même que le pays enregistrait plus de 4000 décès pour la deuxième journée consécutive.

