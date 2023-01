Un homme change de sexe pour obtenir la garde de ses enfants

Arguant que le système juridique équatorien favorise les mères, Rene Salinas Ramos a décidé de devenir légalement une femme

Un Équatorien a légalement changé de sexe dans le but d’obtenir la garde de ses enfants d’un système judiciaire qui, selon lui, « punit » pères. Les militants transgenres ont réagi avec indignation.

René Salinas Ramos est officiellement devenu une femme le 30 décembre, a-t-il déclaré à La Voz del Tomebamba, un journal équatorien. Salinas Ramos, qui n’a pas vu ses deux filles depuis cinq mois et affirme qu’elles vivent dans un environnement abusif avec leur mère, a déclaré que la décision de devenir une femme était née d’une frustration face au système judiciaire.

“Être père dans ce pays, l’Équateur, est puni et considéré uniquement comme un pourvoyeur”, il a dit. “Maintenant que je suis une femme, je peux être mère et je suis sur un pied d’égalité pour me battre pour l’autorité parentale de mes filles.”

Salinas Ramos, qui ne cherche apparemment pas une transition médicale vers une femme, a déclaré qu’il voulait “donner l’amour et la protection qu’une mère peut donner à ses enfants.”

Les Équatoriens sont légalement autorisés à changer de sexe depuis 2015. Diane Rodriguez, une politicienne transgenre et militante qui a fait campagne pour la loi de 2015, a déclaré à Vice News que Salinas Ramos ne suivait pas “l’esprit de la loi” et qu’échanger son sexe n’aidera probablement pas son cas.

“Je comprends que dans sa situation, en désespoir de cause, il ait choisi de changer le sexe sur la pièce d’identité”, dit Rodriguez. “Mais non, ça n’aura aucun effet.”

La Fédération équatorienne des organisations LGBTI a dénoncé Salinas Ramos, l’accusant de “profiter d’autres personnes pour l’autorité parentale.” Le groupe a appelé le tribunal à préciser que l’homme n’est pas représentatif des personnes transgenres, de peur que la loi ne soit renforcée pour rendre la transition plus difficile.

Salinas Ramos a déclaré que ses actions “ne sont pas contre quelqu’un en particulier, mais contre le système.” Avec sa transition permanente aux yeux de la loi, il a dit qu’un homme faisant ce changement “est la plus grande preuve d’amour qu’il puisse donner à ses filles.”