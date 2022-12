Un homme caresse un lion dans une cage de zoo, ce qui a suivi va vous choquer

Malgré plusieurs avertissements contre les animaux taquins dans les enclos des zoos, certaines personnes ne suivent tout simplement pas les instructions. Taquiner et nourrir des animaux sauvages, lancer des cailloux et leur faire des grimaces sont des infractions punissables. Le déclenchement de bêtes sauvages pourrait également avoir des répercussions qui changent la vie. Dans un cas similaire, un homme a été vu en train de caresser un lion dans une cage de zoo. Cependant, ce qui s’en est suivi est un rappel brutal de la raison pour laquelle il ne faut jamais s’aventurer trop près de ces animaux sauvages.

La vidéo désormais virale a été partagée sur Twitter le 26 décembre. La séquence de 15 secondes montre un groupe d’hommes s’amusant près d’une cage de lions. Pendant que l’un d’eux était occupé à enfoncer ses mains dans la cage, l’autre a commencé à caresser la puissante bête, comme s’il s’agissait d’un animal domestique. Bien que les lions aient semblé indifférents au début, les choses ont rapidement pris une tournure inattendue.

Lorsque l’un des hommes a essayé de caresser la tête du lion, l’animal sauvage s’est levé du sol et a vacillé vers lui comme pour lui arracher le doigt. L’homme n’a pas tardé à retirer sa main de la cage, sentant le danger. Juste par un coup de chance, il a pu éviter que ses doigts ne se fassent écraser par le lion.

Peu de temps après la diffusion de la vidéo sur Internet, plusieurs utilisateurs n’ont pas tardé à fustiger la folie des hommes dans la vidéo. « Les mains gauches sont surestimées. Autant donner à manger au lion cette délicieuse collation à cinq doigts ! ~ Lui. Probablement », a écrit l’un d’eux sarcastiquement. “Ce n’est pas un chat domestique”, a critiqué un autre.

“Les mains gauches sont surestimées. Autant donner à manger au lion cette délicieuse collation à cinq doigts !” ~ Lui. Probablement— Anthony Reed (@TruthAmbush) 27 décembre 2022

Ce n’est pas un chat domestique. Moron.— Dubas Confidant mécontent (@RobertMc1975) 27 décembre 2022

Jusqu’à présent, la vidéo a recueilli plus de 22 000 vues et reçu plus de 500 likes sur Twitter. Cependant, tout le monde n’a pas la même chance que cet homme. Dans un autre incident horrible, un gardien de zoo jamaïcain s’est fait arracher l’annulaire par un lion lorsqu’il a enfoncé son doigt dans la cage de l’animal sauvage.

La vidéo à glacer le sang s’est ouverte avec le gardien de zoo mettant son doigt à l’intérieur d’une cage enchaînée et taquinant l’animal. Bien que le lion ait semblé visiblement irrité et grondé contre l’homme, il a continué à le piquer juste pour s’amuser. Cependant, prenant l’homme par choc, le lion en colère lui a riposté, la mâchoire serrée autour de son doigt. Plus le gardien du zoo tentait de retirer sa main, plus le lion tirait plus fort, jusqu’à ce que l’homme perde son doigt.

