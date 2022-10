Un homme caresse des lionceaux, ce qui se passera ensuite vous laissera sous le choc

Les lions, les tigres et tous les animaux sauvages appartiennent à leurs habitats d’origine, et non aux maisons de particuliers en tant qu'”animaux de compagnie”. Ces créatures ne s’adaptent pas bien à un environnement en cage et nécessitent des soins spécialisés, un régime alimentaire particulier et un entretien. Non seulement ils souffrent lorsqu’ils sont confiés à des particuliers, mais ils présentent également des menaces pour la sécurité et la santé des propriétaires. C’est le cas d’une vidéo récente devenue virale sur internet.

Une vidéo partagée par l’utilisateur d’Instagram, Md Gulzar, montre un homme caressant deux lionceaux sur un coffre de voiture et bientôt les choses tournent mal quand l’un d’eux commence à grogner. Il tente alors d’attaquer l’homme qui recule rapidement. Cependant, il tente ensuite de calmer le petit. La légende du message disait également: “Lion est toujours roi. Chahe baccha ho ya baap (que ce soit un homme ou un enfant). Regardez la vidéo virale ci-dessous.

La vidéo a reçu plus de 3,9 millions de vues, plus de 275 000 likes et plusieurs commentaires. Les utilisateurs des médias sociaux ont également largement partagé la vidéo. Malgré les images horribles, plusieurs individus se sont moqués de la tragédie. Certains utilisateurs ont commenté qu’il ne fallait pas apprivoiser un lion car ils sont censés être laissés à l’état sauvage, tandis que d’autres ont poursuivi en faisant des remarques sarcastiques sur l’homme et son intelligence en essayant de caresser les petits.

L’un des utilisateurs a écrit : “Trop d’intelligence”. Un autre utilisateur a écrit : « Jyada hoshiar banne ki chakar mei hath tudvalega (Vous allez vous casser la main pour tenter de faire preuve d’intelligence) ». Un troisième utilisateur a écrit : « Abey wo dog nhi hai jo use tu puch puch kr rha hai… c’est un lionceau » (ce n’est pas un chien de compagnie que vous essayez de caresser, c’est un lionceau) »

Le quatrième utilisateur a écrit: “Même après avoir sauté en arrière après l’incident, il a de nouveau essayé d’attraper l’animal. Quand apprendra-t-il jamais ?!!! Nous devons leur montrer le respect qu’ils méritent et leur donner leur place. STOP à la maltraitance des animaux ! Eh bien, en fait, il essayait de le caresser, pas de lui faire du mal, mais les garder en captivité équivaut à de la maltraitance ».

Que pensez-vous de cette vidéo ?

