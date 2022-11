Un homme câline et embrasse un petit tigre, Internet ne peut pas le quitter des yeux

Les humains et la faune ne vont souvent pas de pair. C’est parce qu’ils se considèrent comme des prédateurs. Cela crée un problème de coexistence d’animaux sauvages et d’êtres humains dans le même espace. Les humains ont, pendant longtemps, empiété sur l’habitat des animaux sauvages pour étendre leur civilisation.

En revanche, lorsque les humains essaient de profiter de passer du temps au cœur de la nature, il y a toujours cette peur d’être la cible d’animaux sauvages tels que les tigres et les lions. Cependant, une vidéo montrant un homme aimant un petit tigre comme un chaton est devenue virale sur Instagram.

La vidéo va contre toute attente et montre un bel exemple de la façon dont même les animaux les plus sauvages peuvent être apprivoisés s’ils sont traités correctement. Le petit tigre peut être vu allongé sans défense dans les bras de l’homme et semble apprécier ses caresses et ses baisers. Le petit tigre, bien qu’il ne soit pas dans son habitat naturel, semble détendu dans les bras de l’homme.

La vidéo a gagné plus de 1 800 likes et plus de 8,9 000 vues en une seule journée. Les personnes dans la section des commentaires ont été surprises de voir l’interaction, mais ont également adoré voir l’homme adorer le bébé tigre.

Un utilisateur a commenté: “C’est montrer de l’amour et donner l’attention dont il a besoin.”

Un autre utilisateur a écrit : « Rock-a-bye baby. Beau bébé tigre précieux.

Un troisième utilisateur a commenté en espagnol, ce qui s’est traduit par : « Quel beau petit bébé tigre et avec quel amour il le traite. Il est très mignon.”

De nombreux autres commentaires de ce type de personnes émerveillées et qualifiant la vidéo d’adorable ont été trouvés dans la section des commentaires.

De telles vidéos restaurent notre foi en l’humanité et nous disent que les humains et la faune peuvent coexister et créer un grand écosystème où tout le monde vit en bonne santé.

