Un homme californien paralysé après une altercation avec la police obtient un règlement de 20 millions de dollars

SACRAMENTO, Californie (AP) – Un Californien qui est resté paralysé après avoir été projeté au sol lors d’un contrôle routier a remporté un règlement de 20 millions de dollars, l’un des plus importants de l’histoire de l’État, ont annoncé mardi des responsables.

Gregory Gross, un vétéran de l’armée qui vit à Yuba City, a poursuivi le département de police en 2022 après que des policiers ont utilisé des techniques de « conformité à la douleur » et ont exprimé leur incrédulité lorsqu’il a crié à plusieurs reprises : « Je ne sens plus mes jambes ». Les policiers ont également renvoyé Gross lorsqu’il a dit: « Je ne peux pas respirer », alors qu’il était retenu face contre terre sur la pelouse à l’extérieur d’un hôpital, selon une vidéo publiée par les avocats de Gross.

Gross a été accusé d’avoir conduit en état d’ébriété et d’avoir causé une collision à basse vitesse en avril 2020.

Gross s’est retrouvé avec un cou cassé et il a subi deux interventions chirurgicales pour fusionner sa colonne vertébrale. Il a déclaré que le recours à la force par les agents l’avait rendu incapable de marcher ou de prendre soin de lui-même, et qu’il avait maintenant besoin de soins infirmiers 24 heures sur 24 pour le reste de sa vie.

« Nous ne sommes pas contre la police », a déclaré l’avocat Moseley Collins, qui représente Gross. « Nous sommes pour la police, mais nous sommes contre la brutalité policière quand elle se produit. »

Le règlement est l’un des plus importants règlements d’inconduite policière de l’histoire de la Californie. En mai, l’État a accepté de verser 24 millions de dollars à la famille d’un homme décédé en garde à vue après avoir crié « Je ne peux pas respirer », alors que plusieurs agents l’ont retenu alors qu’il tentait de prélever un échantillon de sang.

Le règlement entraînera également certaines réformes dans le département de police de la ville de Yuba. Le chef de la police de la ville de Yuba, Brian Baker, participera à une conférence de presse mardi pour fournir des détails.

Dans la vidéo de la caméra du corps de la police fournie par les avocats de Gross, un officier est vu en train de tordre les bras déjà menottés de Gross et de l’asseoir de force sur une pelouse. À un moment donné, les policiers l’ont plaqué au sol et l’ont maintenu face contre terre alors que Gross criait à plusieurs reprises qu’il ne pouvait pas sentir ses jambes et qu’il ne pouvait pas respirer.

« M. Gross, nous en avons fini avec vos petits jeux idiots », lui dit un officier.

En septembre 2021, le gouverneur démocrate Gavin Newsom a signé une loi interdisant à la police d’utiliser certaines prises face cachée qui ont entraîné plusieurs décès involontaires. Le projet de loi visait à étendre l’interdiction par l’État des étranglements à la suite du meurtre de George Floyd.

The Associated Press