L’amour d’un homme pour le meilleur ami d’un homme est une force puissante. Caleb Benham de Grass Valley a affronté un ours de 350 livres qui a attaqué son chien de sauvetage « Buddy ». Caleb a dit qu’il avait entendu un grognement et avait vu l’ours traîner son copain « par la tête ». Alors il a pris l’ours et l’a frappé pic.twitter.com/XAhTrS2AEC

– Anna Giles (@AnnaGilesTV) 4 décembre 2020